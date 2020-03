Mihaljević: Nije mi iznenađenje, imam drugi rezultat na svijetu

Uz Sandru Perković i njezin hitac sezone, zvijezda Zimskog bacačkog kupa u Splitu bio je naš kuglaš Filip Mihaljević. Filip je u prethodnom mjesecu tri puta popravljao hrvatski dvoranski rekord koji sada iznosi 21,84m, a na prvom otvorenom mitingu sezone bacio je dalekih 21,69m.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nikome to nije iznenađenje, niti nam je čudno, niti smo nešto previše uzbuđeni oko tih 21,69m što samo pokazuje kontinuitet rezultata koje sam imao ovu zimu. I nivo u kojem sam ja sada debelo preko 21 metra. Bogu hvala završio sam natjecanje zdrav. Cijela zimska sezona bila je savršena i presretan sam. Mogao sam baciti i rekord, ali ipak se prvi put baca vani, malo da se navikne. Neobično je za bacanje jer publika ti je tu na tri metra, nekako je to sve novo. Na treningu smo sami, u dvorani i na stadionu publika je na tribinama, tu je malo bliže, ali sve skupa jedno fino bacanje i tri hica preko 21 metra. Bilo bi šteta žaliti se, mislim da sam mogao baciti i rekord, ali nedostajalo je konkurencije da me malo pogura - rekao je Mihaljević.

Kako je bilo bacati u Splitu?

- Stvarno super! Rekord stadiona danas, prije je bio 21,45m, bacio sam novi rekord i imam drugi rezultat u svijetu iako je sezona tek počela. Walsh je sinoć također otvorio s 21,70m, a on je bacač od 23 metra što samo pokazuje koliko je ovo vrijedan rezultat.

Slijedi nastavak priprema za Olimpijske igre u Tokiju. Mihaljević je dobro odradio dvoransku sezonu i pripreme, ali na otvorenom će ipak biti nešto drugačije.

- Bit će malo duža sezona, naravno, u mjesec dana je sada stalo svih pet natjecanja. Bit će više i treninga između natjecanja. Sada nismo baš puno trenirali, nismo imali vremena za neke posebne pripreme između natjecanja. Sada idemo doma na tjedan dana i onda se pripremamo za Dijamantnu ligu.

I za hitac preko 22 metra.

- Nadamo se, svi pokazatelji idu prema tome. Ali za tih 22 metra treba i nekoliko godina dobrog bacanja. Meni je od prošle godine ostalo dosta, ove godine smo nadogradili i nadamo se da ćemo se približiti granici od 22 metra.

- Prvo veliko natjecanje nam je Dijamantna liga u Dohi sredinom travnja, nakon toga se fokus okreće prema Olimpijskim igrama i prvenstvu Europe. Pokušat ćemo zadržati kontinuitet tijekom cijele sezone - kazao je Filipov trener Marko Mastelić.