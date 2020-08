Miholjević četvrti na juniorskom EP, za tri dana - cestovna utrka

Zadovoljan sam, iako četvrto mjesto donosi 'drvenu' medalju. Na vrhu sam Europe, to je važno. Trebat će mi malo više sreće u cestovnoj utrci za novi vrhunski rezultat, rekao je Fran Miholjević

<p>Mladi hrvatski biciklist <strong>Fran Miholjević</strong>, sin legende hrvatskog biciklizma <strong>Vladimira Miholjevića</strong>, osvojio je odlično četvrto mjesto na europskom juniorskom prvenstvu u vožnji na kronometar, dok je Švicarac <strong>Stefan Kung</strong> novi europski seniorski prvak.</p><p>Hrvatska nije imala predstavnika u seniorskoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u francuskom Plouayju, međutim za sjajne vijesti iz Francuske pobrinuo se 18-godišnji Riječanin osvojivši četvrto mjesto u juniorskoj konkurenciji.</p><p>Fran (sin legende hrvatskog biciklizma, direktora CRO Racea i sportskog direktora u momčadi Bahrein McLaren - Vladimira Miholjevića) 25.6 kilometara dugačak kronometar prošao je za 33 minute i 25 sekundi. Bronca, koju je osvojio Talijan <strong>Lorenzo Milesi</strong> pobjegla mu je za 29 sekundi.</p><p>Zlato je osvojio Čeh <strong>Mathias Vacek</strong> s vremenom 32:39, dok je drugi bio Nijemac <strong>Marco Brenner</strong> sa tri sekunde zaostatka.</p><p>- Zadovoljan sam, iako četvrto mjesto donosi 'drvenu' medalju. Ostvario sam odličan rezultat. Znao sam da mogu biti u prvih deset, no sretan što sam završio tako visoko. Na vrhu sam Europe, to je važno - rekao je Fran kojeg u petak očekuje i cestovna utrka.</p><p>- Današnji rezultat je za mene vrlo dobar motiv, ali trebat će mi malo više sreće u cestovnoj utrci za novi vrhunski rezultat, a sigurno ću biti u formi - rekao je Miholjević koji je 2. kolovoza postao punoljetan, a trenutačno je član slovenske momčadi 'Adria Mobil' iz Novog Mesta, u kojoj je, od 1997. do 2001. godine, kada se zvala Krka - Telekom Slovenije, član bio i njegov otac.</p>