Mijatović: Momci su odradili čak dvostruku zadaću. Zubac: Kada je teško, onda smo najbolji...

Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović nakon teško izborene važne 101-99 pobjede protiv Nizozemske u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Katru odao je počast karakteru svojih igrača.

Hrvatska je u drugom poluvremenu nadoknadila 44-58 zaostatak s poluvremena i trijumfom u Almereu praktički osigurala plasman na SP, prvi nakon 13 godina. Hrvatska je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-1, a isti omjer imaju i Njemačka te Poljska nakon što je Njemačka kao gost nakon produžetka bila bolja u Poljskoj sa 96-94. Slijedi Latvija sa 4-4, dok su Nizozemska i Izrael na dnu skupine sa po 2-6 te su izgubili i teoretske izglede za odlazak na SP.

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Hrvatskoj za definitivnu potvrdu povratka na SP, prvo nakon Španjolske 2014., treba još jedna pobjeda u zadnja četiri nastupa, u studenom će igrati protiv Poljske u gostima i Nizozemske doma, a u veljači protiv Latvije u gostima i Poljske doma.

- Znali smo da je Nizozemska kvalitetna ekipa, vrlo dobro uigrana, s igračima koji poštuju igru i koji su odigrali na maksimalnoj ili vrlo visokoj razini. Analizirali smo ih, međutim, ponekad, dok protivnika ne osjetite na terenu, treba malo vremena da se stvari počnu prenositi na parket i da se krene raditi u smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalan posao. Sav kredit ide njima, njihovom karakteru, želji, volji i svemu onome što znači igranje za nacionalni dres. U drugom poluvremenu pokazali su što to znači. Svaki je dao maksimum, u skoku, obrani, faulu, šutu, asistenciji. Bio je to jedan ekipni napor i onda smo se vratili iz velikog minusa. Cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo. Ali ne samo plasman, nego i nešto više, no o tom potom. Idemo korak po korak, skromno, gladno i hrabro dalje, rekao je Mijatović te dodao:

Foto: Josko Herceg

- S trenerske strane ovakve pobjede najviše cijenite na kraju dana. Zašto? Jer je pred ekipom dvostruka zadaća. Prva je vratiti se iz velikog minusa, a druga osigurati pobjedu koja nam je iznimno važna zbog pozicije na tablici. Kad te dvije stvari stavite protiv ekipe koja ima svoju kvalitetu, koja je jako dobro vođena i koja igra dobru košarku, onda ta pobjeda na takav način nama osobno vrijedi još više.

Centar Ivica Zubac je sa 24 koša i 11 skokova bio najučinkovitiji u reprezentaciji Hrvatske.

- Znali smo da neće biti lako. Znali smo da će igrati košarku koja se temelji na puno driblinga i puno šuteva za tri poena. Igraju kod kuće, pred punom dvoranom i svojim navijačima. Odmah na početku su nas pogodili s puno teških šutova i na poluvremenu su imali 14 poena prednosti. Ali pokazali smo karakter. Kada je teško, kada ne možemo igrati kako želimo, moramo pobjeđivati ovakve utakmice, pogotovo kada protivnička momčad pogađa gotovo sve šuteve. Na kraju se sve svodi na pobjedu, a to je najvažnije. Puno smo toga promijenili. Na kraju je sve bilo u našim rukama. Kada smo pokazali karakter, napravili smo neke male promjene. Bili smo malo čvršći i fizički agresivniji. Na kraju je to donijelo rezultat i probudilo momčad, kazao je Zubac.