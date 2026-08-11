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PRILIKA ZA GNJIDIĆA

Mijatović napravio promjenu uoči kvalifikacija za SP: Stavio je jedno novo ime na popis

Piše HINA,
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Mijatović napravio promjenu uoči kvalifikacija za SP: Stavio je jedno novo ime na popis
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Rijeka: Trening Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će započeti pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

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Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović napravio je jednu promjenu na popisu igrača za kolovoške pripreme i kvalifikacijske utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Latvije i Nizozemske, umjesto Krešimira Radovčića pozvan je Lovro Gnjidić.

"Nakon razgovora s Krešimirom Radovčićem i zajedničke procjene dogovoreno je da se neće priključiti reprezentaciji u ovom ciklusu. Na njegovo mjesto pozvali smo Lovru Gnjidića, za kojeg vjerujemo da će se brzo uklopiti i kvalitetno odgovoriti na zahtjeve koji nas očekuju, što je pokazao i na dosadašnjim okupljanjima", pojasnio je izbornik Mijatović.

Rijeka: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije
Rijeka: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iz HKS-a su obavili kako se Radovčić ne može pridružiti suigračima u reprezentaciji iz objektivnih okolnosti.

Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će započeti pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Nakon prijateljskih utakmica u Hamburgu našoj reprezentaciji slijede kvalifikacijske utakmice protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u Dvorani Krešimir Ćosić te 30. kolovoza protiv Nizozemske u Almereu u 14.30 sati.

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