Mijatović objavio konačni popis za Nijemce, vratio se Dario Šarić

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović (49) objavio je popis od 15 igrača na koje računa za kvalifikacijske oglede za SP s Njemačkom, a na popisu je i Dario Šarić (32).

Šarić (32) od 9. veljače nema klub nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi, od Sacrameno Kingsa preko Chicago Bullsa do Detroit Pistonsa koji su ga otpustili.

Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E. U srpnju slijede utakmice u gostima protiv Cipra i doma s Izraelom.

Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja. Reprezentacija će se pripremati u Opatiji.