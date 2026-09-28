Tomašević je bio jedan od članova ocjenjivačkog povjerenstva koje je jednoglasno odabralo pobjednički rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato
Mijenja se ploča. Sada je Tomašević najavio razgovore oko novog stadiona Maksimir
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se o pobjedničkom idejnom rješenju novog stadiona u Maksimiru nakon što je premijer Andrej Plenković ranije tijekom dana poručio da njime nije zadovoljan i da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja. Zagrebački gradonačelnik sada je najavio razgovore o tome što dalje s projektom.
- Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Svjesni smo kritika javnosti i uvažavamo ih jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona - rekao je Tomašević. Dodao je da će trebati pronaći rješenje koje će pomiriti stav struke s mišljenjem budućih korisnika stadiona.
Inače, Tomašević je bio jedan od članova ocjenjivačkog povjerenstva koje je jednoglasno odabralo pobjednički rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato. U žiriju su bili i predsjednik Dinama Zvonimir Boban te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Nakon predstavljanja projekta Tomašević je branio odluku žirija te govorio kako se željelo dobiti jedinstven stadion koji će biti prepoznatljiv kao Dinamov i zagrebački, a ne još jedna standardna arena. Nekoliko dana kasnije, nakon brojnih negativnih reakcija navijača i javnosti, njegov ton je drukčiji i sada govori o potrebi razgovora o tome kako nastaviti projekt.
Izbor je prvotno branio i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, no i on je promijenio mišljenje.
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