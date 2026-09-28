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Mijenja se ploča. Sada je Tomašević najavio razgovore oko novog stadiona Maksimir

Piše Ivan Tomašković,
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Mijenja se ploča. Sada je Tomašević najavio razgovore oko novog stadiona Maksimir
Zagreb: Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije na temu štrajka u ZET-u i Holdingu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Tomašević je bio jedan od članova ocjenjivačkog povjerenstva koje je jednoglasno odabralo pobjednički rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato

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Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se o pobjedničkom idejnom rješenju novog stadiona u Maksimiru nakon što je premijer Andrej Plenković ranije tijekom dana poručio da njime nije zadovoljan i da treba provjeriti postoje li pravne mogućnosti za poništenje natječaja. Zagrebački gradonačelnik sada je najavio razgovore o tome što dalje s projektom.

- Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Svjesni smo kritika javnosti i uvažavamo ih jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona - rekao je Tomašević. Dodao je da će trebati pronaći rješenje koje će pomiriti stav struke s mišljenjem budućih korisnika stadiona.

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Foto: Tvorzi

Inače, Tomašević je bio jedan od članova ocjenjivačkog povjerenstva koje je jednoglasno odabralo pobjednički rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato. U žiriju su bili i predsjednik Dinama Zvonimir Boban te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Nakon predstavljanja projekta Tomašević je branio odluku žirija te govorio kako se željelo dobiti jedinstven stadion koji će biti prepoznatljiv kao Dinamov i zagrebački, a ne još jedna standardna arena. Nekoliko dana kasnije, nakon brojnih negativnih reakcija navijača i javnosti, njegov ton je drukčiji i sada govori o potrebi razgovora o tome kako nastaviti projekt.

Izbor je prvotno branio i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, no i on je promijenio mišljenje. 

Foto: VG13 Architects, Slavko Midžor/PIXSELL

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