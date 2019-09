Miki obećao: Poklonit ću vam najljepši stadion, zaslužili ste

Dinamo je Zagreb i Hrvatska. Ušli ste u ligu najboljih i zaslužili ste najbolje, poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić delegaciji Dinama koju je u srijedu primio u Palači Dverce. Bandić je prvu momčad Dinama, trenera Nenada Bjelicu i njegov stručni stožer ugostio povodom plasmana u grupnu fazu ovogodišnje Lige prvaka.

- Veseli me prva utakmica Lige prvaka s Atalantom, pa dalje Šahtar i Manchester City. Želim vam reći da nije sramota izgubiti, sramota je biti poražen. Igrajte svoju igru, budite prepoznatljivi kao do sada, pa makar nekad izgubili. Ali ne smijete biti poraženi i ne smijete uprljati grb koji časno nosite, zaštitni znak Zagreba i Hrvatske. To je simbol hrvatskog identiteta, klub je zagrebačka i hrvatska svetinja - rekao je Milan Bandić pa se posebno obratio Nenadu Bjelici:

- Nenade, tebi hvala što si napravio jednu harmoničnu, efikasnu i jednu od najuspješnijih ekipa Europe. Želim vam puno zdravlja i uspjeha i da se zajedno veselimo.

A onda se zagrebački gradonačelnik dotaknuo vruće teme. Novog stadiona na Maksimiru.

- Napravit ćemo najljepši nogometni stadion u Hrvatskoj jer Dinamo to zaslužuje. A kada ja nešto kažem, to je više od potpisa. Onako kako Dinamo isprojektira, mi ćemo tako napraviti. Bit će to poklon vama, navijačima, Zagrebu i Hrvatskoj. Meni je Zagreb dao sve, a ja mu nisam vratio niti pola i zato ćemo vratiti s Dinamovim stadionom - rekao je.

- Svjesni smo što Dinamo znači za Zagreb, Hrvatsku i hrvatski nogomet. Pokušavamo izvući najbolje iz naših igrača i želimo da u svakoj utakmici ostave srce na terenu i to je jedino što možemo obećati u ovome što dolazi. Vjerujem da ćemo biti uspješniji nego u nekim prijašnjim Ligama prvaka, zato jer imamo jednu homogenu skladnu momčad, 27 igrača koji su spremni dati sve za ovaj klub i grad. Nadamo se da će i Zagreb profitirati od Lige prvaka i da ćemo svi na kraju biti sretni i zadovoljni - poručio je na prijemu Nenad Bjelica.

S momčadi i trenerima Dinama bili su i predsjednik kluba Mirko Barišić, predsjednica Uprave Vlatka Peras, te članica Uprave Amra Peternel.