NAKON 13 GODINA

Milan Badelj vraća se u Dinamo! 'Ovo je oduvijek bio moj klub'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Poznati na susretu Hrvatske i Armenije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za Dinamo je igrao od 2007. do 2012. (uz jednu posudbu u Lokomotivi) i odigrao 168 utakmica i zabio 30 golola, uz 23 asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 55 puta

Milan Badelj vraća se u Dinamo, objavio je klub na službenim stranicama. Nakon 13 godina, bivši "vatreni" ponovno će biti na Maksimiru.

Badelj će se priključiti nogometnoj školi Dinama gdje će surađivati s voditeljem akademije Albertom Capellasom i njegovim stožerom. 

- Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom. Presretan sam što sam opet u Dinamu kojeg toliko volim, a istovremeno sam zahvalan na prilici da se vratim tamo gdje je počeo moj nogometni život - rekao je Badelj.

Glasgow: Trening Hrvatske na Hampdenu uoči utakmice protiv Češke
Glasgow: Trening Hrvatske na Hampdenu uoči utakmice protiv Češke | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako je bilo nagađanja o tome da će odigrati još jednu sezonu profesionalnog nogometa, Badelj se ipak umirovio nakon oproštaja u Genoi. Za Dinamo je igrao od 2007. do 2012. (uz jednu posudbu u Lokomotivi) i odigrao 168 utakmica i zabio 30 golola, uz 23 asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 55 puta. 

