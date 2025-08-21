Za Dinamo je igrao od 2007. do 2012. (uz jednu posudbu u Lokomotivi) i odigrao 168 utakmica i zabio 30 golola, uz 23 asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 55 puta
Milan Badelj vraća se u Dinamo! 'Ovo je oduvijek bio moj klub'
Milan Badelj vraća se u Dinamo, objavio je klub na službenim stranicama. Nakon 13 godina, bivši "vatreni" ponovno će biti na Maksimiru.
Badelj će se priključiti nogometnoj školi Dinama gdje će surađivati s voditeljem akademije Albertom Capellasom i njegovim stožerom.
- Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom. Presretan sam što sam opet u Dinamu kojeg toliko volim, a istovremeno sam zahvalan na prilici da se vratim tamo gdje je počeo moj nogometni život - rekao je Badelj.
Iako je bilo nagađanja o tome da će odigrati još jednu sezonu profesionalnog nogometa, Badelj se ipak umirovio nakon oproštaja u Genoi. Za Dinamo je igrao od 2007. do 2012. (uz jednu posudbu u Lokomotivi) i odigrao 168 utakmica i zabio 30 golola, uz 23 asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 55 puta.
