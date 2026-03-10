Obavijesti

VELIKO PRIZNANJE

Milan je nominirao Zvonimira Bobana za svoju Kuću slavnih

Piše Jakov Drobnjak,
Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zvonimir Boban nominiran je za milansku Kuću slavnih! Legendarni "Zorro" briljirao je u crveno-crnom dresu, a sada bi mogao zaista ući u vječnost u Milanu

Zvonimir Boban legenda je Dinama i hrvatskog nogometa. Sada je predsjednik zagrebačkog kluba i njegov Dinamo plovi prema naslovu prvaka. Kao što svi znamo, Boban je i apsolutna ikona Milana s kojim je osvojio sve što se osvojiti može. "Zorro", kako su ga prozvali u Milanu, od milanskog kluba dobio je posebno i veliko priznanje.

Naime, Boban je kandidat za milanovu Kuću slavnih, pišu Sportske novosti. Povodom 125. godišnjice kluba, Milan je započeo s uvrštanjem u Kuću slavnih, a 2024. je prvi u nju ušao legendarni Franco Baresi. Ove godine je 30 igrača iz veznog reda Milana, koji su skupili minimalno 50 nastupa i u mirovini su, dobilo obavijest da su nominirani, a tu je i Zvonimir Boban. Obavijesti su krenule stizati  prije dva dana, a Boban bi ulaskom mogao zaista ući u vječnost milanskog kluba.

Legendarni kapetan Hrvatske za Milan je odigrao 251 utakmicu, zabio 30 golova te ih 37 asistirao. U Crno-crvenom dresu bio je od od 1991. do 2001. godine. Osvojio je sve. Četiri puta bio je prvak Italije (1993., 1994., 1996., 1999.), popeo se na krov Europe i uzeo Ligu prvaka (1994.), a osvojio je i tri talijanska Superkupa te Uefa Superkup. 

