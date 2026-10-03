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Talijani: Modrić napušta Milan iduće ljeto. Doveli mu zamjenu

Piše HINA,
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Talijani: Modrić napušta Milan iduće ljeto. Doveli mu zamjenu
Foto: Andrew Surma/SIPA USA
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Profesionalnu karijeru započeo je u AIK Stockholmu, a potom je 2023. godine prešao u Brightonu gdje je i danas

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Talijanski mediji u subotu su objavili da je Milan sve bliže 22-godišnjem švedskom reprezentativcu Yasinu Ayariju u kojem klub u budućnosti vidi zamjenu za hrvatskog nogometaša Luku Modrića.

Isti izvori navode kako se Milan sprema iduće sezone ostati bez 41-godišnjeg Modrića koji će, kažu, otići u nogometnu mirovinu ili se neće produljiti ugovor s Milanom. Vezni red bi uz Modrića trebao pretrpjeti još neke promjene na kraju aktualne sezone i Milan je spreman na pomlađivanje, ali i podizanje kvalitete. Milan od početka 2025. prati Ayarija koji bi na ljeto mogao biti dostupan za cijenu do 50 milijuna eura.

Profesionalnu karijeru Ayari je počeo u AIK Stockholmu, a potom je 2023. prešao u Brightonu gdje je i danas. Kao igrač Brightona proveo je jedno vrijeme na posudbama u Coventryju i Blackburnu. Za švedsku reprezentaciju dosad je Ayari skupio 27 nastupa uz šest pogodaka.

Sweden: UEFA Nations League Sweden v Poland
Foto: Peter Hansson/SIPA USA

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