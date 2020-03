Milan 'rastavio' grb i poručio: 'Distanciranje je nova snaga...'

Nakon što je Beckhamov Inter Miami na svome grbu razdvojio čaplje i tako pokazao da je distanca najbolje što možete napraviti u ovoj pandemiji korona virusa, isto je učinio i talijanski Milan. Oni nisu razdvajali nikakve životinje, ali su u potpunosti podijelili svoj grb.

'Rossoneri' su iz grba izvukli svaku pojedinu boju - crnu, crvenu i bijelu, te napisali:

- Distanca će nas sve vratiti zajedno na poseban način - stoji u objavi, a osim toga:

Staying distant now will make being back together all the more special later ❤🖤

Ora stiamo distanti, ma quando torneremo a stare insieme sarà ancora più bello ❤🖤#SempreMilan #iorestoacasa pic.twitter.com/x70SCLNkwc