Milan se napokon riješio igrača koji je zadnji put igrao 2023.

Nakon nekoliko mjeseci pregovora AC Milan je uspio dogovoriti sporazumni raskid ugovora s belgijskim napadačem Divockom Origijem (30), objavili su talijanski mediji.

Origi je kao slobodan igrač u ljeto 2022. stigao iz Liverpoola, ali u dresu Milana skupio je svega 36 nastupa u svim natjecanjima, postigavši dva pogotka. Nakon loše prve godine u dresu "Rossonera", sezonu 2023/24. proveo je na posudbi u Nottingham Forestu.

Po isteku posudbe u ljeto 2024. vratio se u talijanski klub, ali u Milanu više nisu računali na njega. Origi je prebačen u mladu ekipu "Rossonera" (Milan Futuro) i klupska uprava se je nadala da će ga to prisiliti da potraži novu sredinu. Unatoč tome što mu je karijera praktično zamrznuta, Origi je odlučio ostati mladoj ekipi Milana, jer mu je ugovor jamčio neto godišnju plaću od četiri milijuna eura.

Posljednji nastup za prvu momčad Milana belgijski je nogometaš ubilježio u svibnju 2023. godine, a talijanski mediji su ga proglasili jednim od najgorih pojačanja u povijesti AC Milana.