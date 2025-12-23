Obavijesti

Sport

Komentari 0
RASKID UGOVORA

Milan se napokon riješio igrača koji je zadnji put igrao 2023.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Milan se napokon riješio igrača koji je zadnji put igrao 2023.
Foto: Fabrizio Carabelli/LiveMedia / ipa-agency.net

Divock Origi ima veću plaću u Milanu od Modrića, a proglašen je jednim od najgorih pojačanja u povijesti Milana. Klub je uspio ispregovarati raskid ugovora

Nakon nekoliko mjeseci pregovora AC Milan je uspio dogovoriti sporazumni raskid ugovora s belgijskim napadačem Divockom Origijem (30), objavili su talijanski mediji.  

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Origi je kao slobodan igrač u ljeto 2022. stigao iz Liverpoola, ali u dresu Milana skupio je svega 36 nastupa u svim natjecanjima, postigavši dva pogotka. Nakon loše prve godine u dresu "Rossonera", sezonu 2023/24. proveo je na posudbi u Nottingham Forestu. 

Po isteku posudbe u ljeto 2024. vratio se u talijanski klub, ali u Milanu više nisu računali na njega. Origi je prebačen u mladu ekipu "Rossonera" (Milan Futuro) i klupska uprava se je nadala da će ga to prisiliti da potraži novu sredinu. Unatoč tome što mu je karijera praktično zamrznuta, Origi je odlučio ostati mladoj ekipi Milana, jer mu je ugovor jamčio neto godišnju plaću od četiri milijuna eura. 

Posljednji nastup za prvu momčad Milana belgijski je nogometaš ubilježio u svibnju 2023. godine, a talijanski mediji su ga proglasili jednim od najgorih pojačanja u povijesti AC Milana.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025