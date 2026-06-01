Milan se raspada! Veliki adut najavio je kako napušta klub

Portugalska zvijezda Rafael Leão (26) i najavio je odlazak iz Milana, čime je označio početak duboke rekonstrukcije talijanskog velikana. Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je izostao plasman u Ligu prvaka, odlazak ključnog igrača prvi je korak u potpunom remontu koji prijeti pravim raspadom momčadi, a u središtu neizvjesnosti našao se i hrvatski kapetan Luka Modrić (40).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli | Video: 24sata/Instagram

Leão je u intervjuu za portugalski Sport TV prekinuo šutnju i objasnio razloge svoje odluke. Potvrdio je kako je njegova sedmogodišnja era u dresu Milana završena, ističući da odlazi s osjećajem dobro obavljenog posla i željom za novim dokazivanjem.

​- Ponosan sam jer sam u Milanu ispisao povijest, ali želim novo poglavlje. Osobno, mislim da sam dao sve što sam imao. To je klub koji mi je pomogao da odrastem i podržao me u teškim trenucima. Svatko ima snove, a ja težim novom izazovu. Ako se to dogodi, bit ću jako sretan jer znam da sam obavio dobar posao - priznao je 26-godišnji Portugalac.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Njegov odlazak označava kraj jedne ere. Stigao je 2019. i postao jedan od najopasnijih krilnih napadača svijeta. Bio je pokretačka snaga u osvajanju Scudetta u sezoni 2021./22., kada je proglašen i najboljim igračem lige. Noseći legendarnu "desetku", upisao je 281 nastupa, zabio 80 golova i dodao preko 60 asistencija, vodeći momčad i do polufinala Lige prvaka 2023. godine.

Potpuni remont na San Siru

Leãova odluka stigla je u iznimno teškom trenutku za klub koji se nalazi u stanju potpunog rasula. Sezona 2025./26. s tek petim mjestom u prvenstvu zapečatila je neuspjeh, nakon čega je ogorčena uprava smijenila trenera Massimiliana Allegrija. Klub su napustili i izvršni direktor te ključni ljudi sportskog sektora. Milan je trenutno obezglavljen, bez jasne vizije, a odlazak portugalske zvijezde mogao bi pokrenuti pravi egzodus.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

U takvoj atmosferi, sudbina Luke Modrića postala je glavna tema. Hrvatski maestro, ključni kotačić veznog reda, sada važe svoje opcije. Njegov ostanak ovisi o projektu koji će mu predstaviti nova uprava i trener. Međutim, bez Lige prvaka i s očitim rezovima, talijanski mediji navodeda je ostanak "najmanje vjerojatan scenarij". Spominju se emotivni povratak u voljeni Dinamo ili kraj karijere i prelazak u trenerske vode unutar stožera Real Madrida.

Budućnost pod upitnikom i za druge zvijezde

Potpuni kaos koji vlada u klubu znači da je popis igrača čija je budućnost nesigurna sve duži. Osim Leãa i Modrića, odlasku su blizu i drugi nositelji igre poput Fikaya Tomorija, Rubena Loftus-Cheeka, Christiana Pulisica i Adriena Rabiota. Uprava bi mogla biti primorana na prodaju kako bi pokrila financijske gubitke.

Zanimljivo je i kako se promijenio stav kluba prema Leãu. Dok je ranije njegova odštetna klauzula iznosila 175 milijuna eura, Corriere della Sera izvještava da je Milan sada spreman razmotriti ponude od 50 milijuna eura. Razlog su slabije igre u prošloj sezoni (deset golova u 31 nastupu), problemi s ozljedama i neslaganje s trenerom koji ga je gurao na poziciju središnjeg napadača. Iako je Leão naglasio kako je fokusiran na Svjetsko prvenstvo s Portugalom, jasno je da će nakon toga birati novi klub. Ne skriva simpatije prema Premier ligi, a posebno prema Manchester Unitedu, klubu u kojem je igrao njegov idol Cristiano Ronaldo.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli