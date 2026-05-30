Modrićeva ponoćna oproštajna poruka!? Navijači Milana ga preklinju: Trebaš nam kao kruh

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić objavio tajanstvenu poruku, navijači Milana očajnički mole da ostane. Hoće li Modrić završiti karijeru nakon SP-a 2026. ili se možda vratiti u Real Madrid

Luka Modrić u petak se priključio pripremama hrvatske nogometne reprezentacije pet dana nakon razočaravajućeg kraja sezone s Milanom, s kojim se nije uspio plasirati u Ligu prvaka, već u Europsku ligu. A u petak je iza ponoći objavio poruku na društvenim mrežama na talijanskom jeziku koja bi mogla biti i oproštajna.

Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni? Zagreb: Na današnji dan prije 10 godina Luka Modri? vjen?ao se Vanjom Bosni?
"Sezona s lijepim i teškim trenucima, ali na kraju se moramo suočiti sa surovom stvarnošću i priznati da nije završila kako smo htjeli! Želio bih od srca zahvaliti svim navijačima Milana na privrženosti, poštovanju i velikoj podršci koju su mi iskazivali tijekom cijele godine! Forza Milan", poručio je Modrić.

Nakon poraza od Cagliarija 2-1 u posljednjem kolu Serie A na San Siru trener Massimiliano Allegri dobio je otkaz, otišli su i drugi visoki dužnosnici u klubu, što Modrića ostavlja u prilično nezavidnoj situaciji jer još ne zna s kim će razgovarati o budućnosti i eventualnom produženju ugovora. Mnogi su uvjereni kako će krajem Svjetskog prvenstva završiti karijeru. Ispod Modrićeve objave uslijedila je bujica komentara navijača koji ga očajnički mole da ne napušta klub.

"Luka, nemoj ići. Ostani s nama još jednu godinu, molim te. Potreban si nam kao kruh"

"Ostani s nama, Luka! Jedini si tračak nade u ovoj tmurnoj budućnosti!"

"Ti si jedina lijepa stvar ove sezone!"

"Bila je istinska čast vidjeti te u našem dresu. Hvala ti na svemu, šampione"

Dok se njegova klupska budućnost čini neizvjesnom, s glasinama o mogućem umirovljenju nakon Svjetskog prvenstva ili čak povratku u Real Madrid na neku od funkcija, Modrića sada čeka novi veliki izazov. Kao kapetan, povest će Hrvatsku u Sjevernoj Americi, što će mu biti peto sudjelovanje na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

