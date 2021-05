Nogometaši Milana odigrali su prilično uvjerljivu utakmicu protiv Beneventa i u 34. kolu Serie A slavili s 2-0. Bila je to utakmica kojom su se 'rossoneri' vratili na drugo mjesto lige, a Ante Rebić igrao je u drugom poluvremenu dok Mario Mandžukić nije nastupio.

Momčad koju Milan pamti ponajprije po golu golmana Brignolija 2017. godine kada je zabio gol u 95. minuti za 2-2 ovog puta nije napravila probleme. Milan je, više-manje, suvereno igrao od početka do kraja i za razliku od dva vezana poraza (Sassuolo i Lazio) danas je to djelovalo puno bolje.

U konačnici, rezultat je mogao biti i veći. No, izabranici Stefana Piolija, koji može biti itekako zadovoljan, pobjedom su se vratili na drugo mjesto lige i dodatno zakuhali, ono što će biti, vatren završetak do samog kraja.

Milan je poveo već u 6. minuti golom Hakana Calhanoglua, četvrtim ove sezone. Pritiskao je domaćin i imao još šansi, no idući gol stigao je u drugom poluvremenu kada je Theo Hernandez odbijanac pospremio u mrežu u 60. minuti.

Zlatan Ibrahimović imao je dobar dan, razigravao je suigrače, par puta i sam bio u prilici zabiti, no danas nije stigao do gola. Ante Rebić dobio je priliku u nastavku kada je zamijenio Rafaela Leaa posljednjih 15 minuta. Mario Mandžukić danas nije igrao i čini se da je to odgovor trenera Piolija na Marijevu predstavu zadnju utakmicu protiv Lazija kada je bio bitno ispod svoje razine.

S ova tri boda Milan je skočio s pete na drugu poziciju na ljestvici sa 69 bodova, jedan manje ima treća Atalanta, a po tri manje četvrti Napoli i peti Juventus. Svi oni će svoje susrete 34. kola igrati u nedjelju, Atalanta u gostima kod Sassuola, Napoli na svom terenu protiv Cagliarija, a Juventus u gostima kod Udinesea.