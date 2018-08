Drama derbi! Milan dobio Romu u 95.! VAR je poništio dva gola

Treće kolo Serie A započelo je - derbijem! Milan je na San Siru dočekao Romu i u posljednjim minutama došao do 2:1. U prvom planu ponovno je bio VAR koji je zbog zaleđa poništio prvijenac Higuaina, a zatim i gol Rominog Nzonzija koji je igrao rukom.

Tako su jedini strijelci ostali Kessié koji je doveo domaćina u zasluženo vodstvo, Fazio koji je znao naplatiti lošu uigranost Milanove obrane za 1:1, i mladi Cutrone koji je zabio za pobjedu svega nekoliko minuta nakon ulaska u igru.

Milan je u prvom dijelu imao uvjerljivu dominaciju i nekoliko vrlo dobrih prilika u kojima je prednjačio Gonzalo Higuain, no Argentincu je u debiju na San Siru nedostajalo ono ključno - preciznost...

U živahnom prvom poluvremenu vrijedi izdvojiti i odličnu priliku Susa u 29. minuti kada je Španjolac opalio s preko 20 metara, a vrhunskom obranom istaknuo se Romin vratar Olsen.

Najbolju priliku Roma je imala u 35. minuti kada je Džeko tukao glavom u Donnarummu. Pet minuta kasnije Milan je došao u zasluženo vodstvo. Bonaventura je proigrao Rodrigueza koji dijagonalno šalje loptu na peterac, a tamo je prihvaća Kessié i isprve s male udaljenosti šalje u gol.

Džeko je u početnim minutama nastavka imao najbolju priliku svoje momčadi u dotadašnjem dijelu susreta kada je s 18 metara topovski pucao malo pored gola.

Nešto bolju igru u nastavku gosti su uspjeli pretvoriti u gol u 59. minuti zahvaljujući neopreznosti Milanove obranu koju je iskoristio Fazio i jednu odbijenu loptu efektno iz voleja poslao pored danas iznimno nesigurnog Donnarumme.

A onda je na scenu stupio - VAR! Milan je zabio nakon samo dvije minute od primljenog gola i to brzinskom kontrom u kojoj je Bonaventura dugom loptom proigrao Higuaina, a on zaobišao vratara i plasirao loptu u mrežu. No, prvijenac je Argentincu oduzela video tehnologija koja je označila zaleđe.

U 81. minuti veselili su se i gosti, ali ponovno - uzalud... Gol Nzonzija za preokret Rome je poništen zbog igranja rukom. A jednu od boljih prilika ponovno je promašio Džeko u 93. minuti pucajući dva metra pored gola u obećavajućoj prilici.

Do zaslužene pobjede Milan je došao duboko u sudačkoj nadoknadi. U 90+5. minuti zabio je mladi Cutrone koji je ušao tek u 84., pa zabio na asistenciju Higuaina za prvi trobod svoje momčadi u sezoni!