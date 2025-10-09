Obavijesti

KAD TE HVALE I PROTIVNICI...

Milanov žestoki rival naklonio se Modriću: 'Naša djeca se zbog njega zaljubljuju u nogomet'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

On je šampion čijoj se igri divimo i čija sposobnost da se i u ovim godinama izražava na najvišoj razini zaslužuje samo poštovanje. Mladi igrači od njega mogu učiti na svakom treningu, rekao je direktor Intera

U svijetu nogometa, gdje su gradska rivalstva sveta, a svaka riječ čelnika važe s posebnom pažnjom, izjava Giuseppea Marotte, izvršnog direktora Intera, odjeknula je poput bombe. Iskusni nogometni operativac, poznat po britkom jeziku i strateškom razmišljanju, uputio je nevjerojatnu pohvalu Luki Modriću, hrvatskom veznjaku i zvijezdi ljutog gradskog rivala Milana.

Na predstavljanju jedne knjige, gdje je bio počasni gost, Marotta je upitan brine li ga činjenica da igrač poput Modrića dolazi u Serie A tek s 40 godina. Njegov odgovor iznenadio je sve prisutne.

- Ne, nimalo zabrinjavajuće. Dapače, suprotno od toga. Vidim ga kao pozitivnu reklamu za talijanski nogomet. On je izvanredan prvak. Naša djeca i unuci se zaljubljuju u igru gledajući takvog igrača. Ako i dalje govorimo o 40-godišnjaku koji na terenu čini razliku, to govori sve.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Direktor Intera otišao je i korak dalje, nazvavši hrvatskog maestra "jedinim pravim prvakom" koji trenutno igra u talijanskoj ligi. Ta izjava, koliko god bila kompliment Modriću, istovremeno je i oštra kritika na račun kvalitete i privlačnosti lige.

- Njegov dolazak nas ne brine. On je šampion čijoj se igri divimo i čija sposobnost da se i u ovim godinama izražava na najvišoj razini zaslužuje samo poštovanje. Mladi igrači od njega mogu učiti na svakom treningu - dodao je.

Marottina pohvala Modriću poslužila je kao uvod u mnogo širu analizu problema s kojima se suočava Serie A. Prema njegovim riječima, talijanski nogomet nalazi se na silaznoj putanji, daleko od slavnih dana kada je bio "Eldorado" svjetskog nogometa.

- Problem je što je putanja našeg nogometa uvijek silazna. Mi smo tranzicijska liga, nismo više 'El Dorado' kao što smo bili 2000-ih. Danas veliki nogometaši dolaze k nama u silaznoj fazi karijere, kada napune 40 godina - iskren je bio Marotta.

Champions League - Final - Inter Milan Media Day
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Marotta je iskoristio konkretan primjer s tržišta koji zorno prikazuje financijsku nemoć talijanskih klubova u usporedbi s europskim velikanima.

- Dat ću vam primjer: Real Madrid je potpisao Franca Mastantuona za 60 milijuna eura. U Italiji, ako je igrač rođen 2004., 2005. ili 2006. godine, za njega se plaća maksimalno 30-35 milijuna eura. Tržište dolaznih transfera vrlo je ograničavajuće - objasnio je, ističući ogroman jaz u kupovnoj moći.

Dodao je kako su veliki klubovi poput Intera, Milana, Juventusa, Rome i Napolija prisiljeni oslanjati se na kapitalne dobitke kako bi uravnotežili svoje financije.

- U 2000-ima rijetko ste vidjeli da klubovi prodaju najbolje igrače. Danas, bez fokusa na kapitalne dobitke, ne bismo mogli predstaviti adekvatne financijske izvještaje. To je ogromna razlika, a uzrokovana je i činjenicom da su, primjerice, TV prava u Engleskoj prodana za deset puta veći iznos od naših.

