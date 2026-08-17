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Milanović čestitao Bloudeku i Sari: 'Vratili su Hrvatsku u vrh europske atletike! Svaka čast'

Piše Jakov Drobnjak,
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Milanović čestitao Bloudeku i Sari: 'Vratili su Hrvatsku u vrh europske atletike! Svaka čast'
Foto: REUTERS/PIXSELL
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Hrvatska atletika eksplodirala: Sara Kolak uzela zlato u koplju, Marino Bloudek srebro na 800 metara, a Milanović im je poručio svaka čast

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Hrvatska je na Europskom prvenstvu u atletici uzela dvije nove sjajne medalje. Prvo je Marino Bloudek došao do srebra u utrci na 800 metara, a u nedjelju je čudesna Sara Kolak bacila koplje najdalje od svih i oko vrata stavila zlatnu medalju. Veliki uspjeh hrvatskih sportaša, a čestitao im je i predsjednik Zoran Milanović.

"Čestitam Sari Kolak i Marinu Bloudeku na vrhunskim sportskim nastupima i osvajanju medalja na Europskom prvenstvu u atletici! Zlatna medalja u bacanju koplja koju je osvojila Sara - i tako se nakon deset godina i olimpijskog zlata ponovno popela na pobjedničko postolje - te srebrna medalja u utrci na 800 metara koju je osvojio Marino, vratili su hrvatsku atletiku u sam europski vrh. Njihov uspjeh na Europskom prvenstvu pokazao je kako osobna ustrajnost i predanost sportu uvijek donose rezultat. Svaka im čast i respekt", napisao je Milanović na društvenim mrežama.

Sara Kolak do europskog trona došla je nakon 10 godina od one čudesne, fenomenalne pobjede na Olimpijskim igrama 2016. godine kada je postala olimpijska pobjednica. Veliko ljeto za hrvatski sport i zamah za hrvatsku atletiku.

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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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