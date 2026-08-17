Milanović čestitao Bloudeku i Sari: 'Vratili su Hrvatsku u vrh europske atletike! Svaka čast'

Hrvatska je na Europskom prvenstvu u atletici uzela dvije nove sjajne medalje. Prvo je Marino Bloudek došao do srebra u utrci na 800 metara, a u nedjelju je čudesna Sara Kolak bacila koplje najdalje od svih i oko vrata stavila zlatnu medalju. Veliki uspjeh hrvatskih sportaša, a čestitao im je i predsjednik Zoran Milanović.

"Čestitam Sari Kolak i Marinu Bloudeku na vrhunskim sportskim nastupima i osvajanju medalja na Europskom prvenstvu u atletici! Zlatna medalja u bacanju koplja koju je osvojila Sara - i tako se nakon deset godina i olimpijskog zlata ponovno popela na pobjedničko postolje - te srebrna medalja u utrci na 800 metara koju je osvojio Marino, vratili su hrvatsku atletiku u sam europski vrh. Njihov uspjeh na Europskom prvenstvu pokazao je kako osobna ustrajnost i predanost sportu uvijek donose rezultat. Svaka im čast i respekt", napisao je Milanović na društvenim mrežama.

Sara Kolak do europskog trona došla je nakon 10 godina od one čudesne, fenomenalne pobjede na Olimpijskim igrama 2016. godine kada je postala olimpijska pobjednica. Veliko ljeto za hrvatski sport i zamah za hrvatsku atletiku.