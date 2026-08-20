Milanović mu čestitao. Koliko će Kovtun dobiti za zlato na EP-u?

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović objavio je putem društvene mreže čestitku Iliji Kovtunu koji je hrvatskoj gimnastici donio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Zagrebu, u višeboju.

POGLEDAJTE GALERIJU: Vratolomije gimnastičara u Areni Zagreb

"Čestitam Iliji Kovtunu na osvajanju zlatne medalje u višeboju na Europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Prva je ovo medalja u višeboju za Hrvatsku što govori o gimnastičkoj polivalentnosti Ilije Kovtuna i zato vjerujem kako će Hrvatskoj u budućnosti donijeti još medalja u gimnastici. Nakon što su hrvatski sportaši proteklih dana osvojili medalje na europskim prvenstvima u plivanju i atletici, sjajno je što vrhunske rezultate ostvaruju i hrvatski gimnastičari! Bravo!", napisao je i poručio hrvatski predsjednik.

Bio je to prvi nastup rođenog Ukrajinca pod hrvatskom zastavom, a briljirao je tijekom nastupa na ručama, preči i parteru. Kovtun je osvojio treće zlato za hrvatsku gimnastiku u povijesti na europskim prvenstvima nakon Marija Možnika i Tina Srbića koji su bili najbolji na preči 2015. i 2023. godine.

Hrvatska vlada će ga za ovo europsko zlato u olimpijskom sportu, čija se kontinentalna natjecanja održavaju svake dvije godine, nagraditi s 12.500 eura, a 15.000 eura dobit će njegova trenerica Irina Gorbačeva. Do kraja EP-a lovi još tri medalje u finalima partera (petak), preče i ruča (subota).