Petar Milas dostojno se i časno borio s favoriziranim Tonyjem Yokom, do trenutka nokauta pokazao je zavidnu tehniku i boksačko umijeće, no on nije zadovoljan svojim nastupom. Ništa osim pobjede ne priznaje!

- Izgubio sam, to nije bio plan, došao sam ovdje pobijediti. Taj udarac nisam vidio, žao mi je što sam iznevjerio svoje fanove - rekao je Milas.

Hrvatski je boksač skakao, plesao, tražio prostor oko Yoke koji je svojim ogromnim rukama (raspon ruku: 208 cm) bez većih problema branio sve pokušaje Milasa.

- Znao sam da ću biti brži, ali on drži distancu i dosta dobro se pokriva. Mislio sam da će biti otvoreniji, da ću imati više prostora za ući u izmjene i pogađati, ali nije tako bilo.

Bio je ovo prvi poraz (15-1) Milasa, no i kako sam tvrdi, prvi put u karijeri da je završio na podu od jednog udarca.

POGLEDAJTE LIVE PRIJENOS DUGOOČEKIVANE BORBE VASE I CROATE:

- Prošlo je možda par udaraca, ali nisam htio siliti. Plan je bio doći do sedme, osme runde i onda ispucati sve što imam, ali na kraju nije tako bilo. Po prvi put sam u životu srušen na pod od udarca. Bio sam uzdrman, ali nikad do sad nisam završio na podu. Za sve postoji prvi put, žao mi je što se desilo - rekao je Milas pa zaključio:

- Nisam vidio udarac, tražio sam video da vidim koji je udarac bio, je li malo iza glave, puknut mi je bubnjić. Za mene ovo nije svijetla partija, ishodom ne mogu biti zadovoljan. Možda i jesam bio dobar do nokauta, ali mene ne zanima tko je on i što je on, ja sam došao pobijediti. To uvijek radim, ali žao mi je. Ponavljam, nisam vidio udarac, po prvi put sam završio na podu od udarca i ne znam što da kažem.