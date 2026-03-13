Mili Poljičak još jednom izborio polufinale Istarske rivijere

Drugu godinu zaredom 21-godišnji hrvatski tenisač Mili Poljičak probio se do polufinala M15 ITF World Tennis Tour natjecanja u Poreču, prvog od tri turnira 54. izdanja Istarske rivijere, nakon što je u petak u četvrtfinalu s uvjerljivih 6-4, 6-2 nadigrao 32-godišnjeg Francuza Maximea Chazala.

Prije godinu dana je porazom u tri seta od Nermana Fatića ostao bez finala, a ove će godine pokušati doći do meča za naslov preko drugog nositelja, Ukrajinca Vjačeslava Bjelinskija, protiv kojeg je dvaput izgubio u mečevima na ITF World Touru, ali ga je prije godinu dana pobijedio upravo u Poreču, u meču osmine finala.

"Mislim da sam bolji igrač nego prošle godine i da igram jako dobro, na visokom nivou. I fizički se bolje osjećam, godinu dana sam stariji, iskusniji i zreliji. Nadam se da ću otići korak dalje, a ako ću držati razinu igre kao i do sada, mislim da ne bi trebalo biti problema", poručio je Splićanin.

Drugi polufinalni par u pojedinačnoj konkurenciji čine Švicarac Gian Luca Tanner i četvrti nositelj, Talijan Tommaso Compagnucci.

Josip Šimundža i njegov njemački partner Marc Majdandžić plasirali su se u finale turnira parova pobijedivši prošlogodišnje finaliste Karla Kajina i Denija Žmaka sa 6-2, 4-6, 10-7, a za naslov će se boriti protiv prvih nositelja, bosansko-hercegovačkog tenisača Andreja Nedića i Srbina Stefana Popovića, koji su u polufinalu bili bolji od Talijana Mileticha i Toffanina (7-5, 6-3).

"Drago mi je u bilo čemu pobijediti, drago mi je da smo u finalu parova i nadam se da ćemo u subotu nastaviti pobjednički niz i osvojiti turnir. Ako već nisam uspio u 'singlu', onda barem parove", rekao je Šimudža.