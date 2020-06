Hrvat čeka najbizarniji susret u povijesti: Možda je i bolje da igramo samo jedno poluvrijeme

Antonio Milić uoči vjerojatno najneobičnije utakmice u karijeri, prekinute prije šest mjeseci: Kompany me zove u Anderlecht, Rayo me želi zadržati...

<p>Trebali smo igrati sutra, ali krajem prošlog tjedna termin utakmice je iznenada promijenjen i krećemo večeras u 20 sati, javio nam se bivši igrač Hajduka i mlade reprezentacija Hrvatske <strong>Antonio Milić</strong>, koji će večeras u 20:00 sati započeti vjerojatno najneobičniju utakmicu u svojoj karijeri. Utakmicu u kojoj će njegov Rayo Vallecano ugostiti Albacete, odnosno, preciznije rečeno, bit će to pola utakmice!?</p><p>Podsjetimo, Rayo Vallecano i Albacete započeli su susret još 15. prosinca prošle godine, no u poluvremenu je prekinut zbog toga što su navijači Raya protivničkom igraču Romanu Zozulji vikali da je nacist. Momčad Albacetea nije htjela nastaviti utakmicu koja je prekinuta kod rezultata 0-0, u trenutku kad su gosti imali i igrača manje, jer je u sudačkoj nadoknadi vremena Eddy Silvestre dobio crveni karton. Gotovo šest mjeseci kasnije, susret se nastavlja...</p><p>- Večeras smiju nastupiti samo igrači koji su bili u zapisniku one prekinute utakmice, dakle ne smije igrati nitko od pojačanja. Nastavljamo od drugoga poluvremena, s igračem više i bit će malo neobično, ali tako je kako je - kaže Milić, koji bi trebao zaigrati od prve, odnosno, od '46. minute. </p><p>A da stvar bude do kraja bizarna, Albacete je u međuvremenu promijenio i trenera, Luisa Miguela Ramisa zamijenio je Lucas Alcaraz pa će tako Albacete biti vjerojatno jedini klub kojega su u istoj utakmici vodili dva različita trenera.</p><p>- Kad malo bolje pogledate na večerašnjoj utakmici bit će sve neobično, ali ne opterećujem se time previše, gledam to kao na dobar uvod u početak sezone. Možda je i bolje da startamo samo s jednim poluvremenom nakon duge stanke, da se netko ne bi ozlijedio.</p><p>Španjolsko prvenstvo nastavlja se ubrzanim ritmom, Albacete će do 19. srpnja, dakle u svega četrdesetak dana, odigrati 12 susreta po visokim temperaturama, i bit će to i te kako zahtjevna zadaća, dodatno otežana zbog borbe za opstanak. Albacete je trenutno na 18. mjestu, s istim brojem bodova kao prvi ispod crte Deportivo iz La Coruñe.</p><p>- Nadam se da ćemo uspjeti izboriti opstanak, no teško je nakon tromjesečne stanke davati neke prognoze. Ne znamo ni u kakvoj smo mi formi, a kamo li konkurenti i kako će se tko snaći u ovom ubrzanom ritmu... - kaže Antonio, kome je dodatan problem to što je on igrač Anderlechta na posudbi u Rayo Vallecanu.</p><p>Posudba mu istječe 30. lipnja i Anderlecht bi ga volio što prije vidjeti na pripremama, ali i Rayo ga želi zadržati do kraja prvenstva.</p><p>- Ni sam ne znam gdje ću, kući na odmor, u Bruxelles na pripreme Anderlechta, ili ću nastaviti s Rayom do kraja sezone. Čudi me da se klubovi već nisu dogovorili, ali se nadam da hoće što prije, kako bi i sam mogao planirati što i kako dalje... Što se mene tiče, jedino mi je važno igrati, to je i dalje primarni cilj. Ugovor me za Anderlecht veže još dvije godine, razgovarao sam s Vincentom Kompanyjem, on mi je rekao da bi me želio vidjeti što prije, a s druge strane Rayo je još uvijek na čekanju i dosta igrača nije produžilo ugovore, vjerojatno svi čekaju rasplet sezone i borbe za opstanak.</p><p>Uloga Vincenta Kompanyja u Anderlechtu nije do kraja definirana, barem ne za javnost. On bi trebao i dalje igrati, ali i kao produžena ruka predsjednika imati vrlo važnu ulogu u segmentu slaganja momčadi, kao i utjecaja na njeno vođenje. A kad takva faca, dokazana u svijetu nogometa na najvišoj razini, zove igrača i želi ga u klubu što prije, pogotovo igrača koji igra na istoj poziciji, onda se o tome ne razmišlja previše...</p><p>- Upoznao sam Vincenta ranije, čak smo jedno vrijeme i trenirali skupa i već na prvi pogled se vidi koliko on zna o nogometu. Ima jako puno iskustva i zna procijeniti kvalitetu igrača, njegova riječ će sigurno imati i te kakvu težinu u budućnosti Anderlechta, ali to je sve što mogu reći na tu temu. Što se mene tiče, ja bih želio igrati te što prije saznati što se planira sa mnom... - zaključio je Milić.</p>