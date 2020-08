Miljenik publike sad je u 3. HNL i kreće u veliki projekt: 'Izgradit ćemo kamp na vrhunskoj razini'

'Imamo dva pomoćna i glavni teren, u planu je teren s umjetnom travom i još nekoliko travnatih terena,kao i mini hotel', otkriva nam vodeći dvojac Poleta iz Sv. Martina na Muri koji dogovara suradnju s našim prvoligašem

<p>Prije šest je godina osvojio hrvatski Kup u dresu <strong>Rijeke</strong>, zatim tri godine kasnije bio dio čudesne <strong>Sheriffove </strong>generacije koja je ostala na korak do prolaska u playoff fazu Europske lige, osvajao je nagrade navijača za najboljeg igrača Varteksa, Rijeke, Spezije i Sheriff, a danas sa 34 godine na leđima nosi dres <strong>Poleta iz Svetog Martina na Muri</strong>. <strong>Josip Brezovec</strong> veliko je ime u međimurskom trećeligašu, a a klubu će pomoći na terenu kad se vrati u pogon nakon 'čišćenja' meniska koljena.</p><p>A od velike će pomoći biti klubu i izvan terena jer je u suradnji s predsjednikom <strong>Miroslavom Novinščakom</strong> krenuo u zahtjevan, ali zanimljiv poslovni pothvat. Dok su prije desetak godina rijetki znali za Polet, danas je to respektabilno ime ne samo na razini Međimurja već i na razini cijele Hrvatske. Tako su od niželigaškog kluba stigli do treće lige, a 'korona sezonu' završili su na drugom mjestu sa bodom iza <strong>Mladosti iz Ždralova</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svlačionica Poleta</strong></p><p>U Sv. Martinu na Muri je prije utakmice s našom reprezentacijom bila selekcija <strong>Tunisa</strong>, a prije tri su godine na terenima Poleta trenirali i hrvatski reprezentativci prije utakmice s <strong>Islandom</strong>, tad pod vodstvom <strong>Ante Čačića</strong>. Prvoligaški travnjaci krase međimurskog trećeligaša, a sad spomenuti dvojac s Poletom želi napraviti dodatni iskorak. Radovi su već započeli, a plan je napraviti jedan od najljepših nogometnih kampova u Hrvatskoj.</p><h2>'Cilj je napraviti jedan od najboljih kampova u Hrvatskoj'</h2><p>- Kad je stigla reprezentacija, 5000 ljudi bilo je na prvom treningu, nije bilo nijednog zvižduka. A cilj je napraviti i kamp koji će moći koristiti reprezentacija. Trenutno imamo dva pomoćna i glavni teren, ići će u izgradnju i teren s umjetnom travom, kao i još nekoliko travnatih terena, a u planu je i mini hotel za momčadi koje će dolaziti na pripreme. Sve će ići pod ogradu kako bi momčadi imale privatnost na pripremama, a otvorenje se planira na proljeće - govori nam predsjednik kluba Miroslav Novinščak i dodaje:</p><p>- Znamo što želimo i koliko možemo, ali sve je to išlo po svom redu. Gradili smo klub iz ničega, a sad smo respektabilni trećeligaš i samo želimo dalje rasti. Stigla je i nova oprema za travnjake i ne želim da nam to radi netko drugi, već će se zaposliti dvoje, troje domaćih ljudi te će se osim na nogometnom planu gledati i u širinu - objasnio nam je čelni čovjek Poleta.</p><p>Kako će rasti infrastruktura i kamp, trebao bi rasti i sam klub. U nižim međimurskim klubovima mnogo se novčanih sredstava trošilo na seniorske momčadi, dok su djeca bila ona na koju se nije toliko gledalo. A iz međimurskog nogometnog bazena stvarali su se nogometaši poput <strong>Dražena Ladića</strong>, <strong>Roberta Jarnija</strong>, <strong>Nikole Pokrivača</strong>, <strong>Nikole Šafarića</strong> te današnjih zvijezda slovenske lige - <strong>Darija Vizingera </strong>(22) i <strong>Luke Bobičanca</strong> (27). A upravo je odlazak djece u slovenske klubove veliki problem međimurskog nogometa. </p><p>- Plan je postati najbolja nogometna škola u Međimurju jer se polako pripremaju svi uvjeti i želimo rasti iz godine u godinu. Dogovara se i suradnja s jednim prvoligašem s kojim ćemo raditi od najmlađih kategorija pa sve do seniora te kroz sve to planiramo doći do druge lige. Sad smo uspostavili suradnju i sa <strong>Slogom iz Čakovca</strong> kako bi na našem području opet sve pokrenulo - govori nam popularni 'Breza', a predsjednik kluba nadodaje o simpatičnoj novosti:</p><p>- Pokreće se i vrtićka skupina u kojoj će teta iz vrtića uz pomoć dvojice trenera s djecom kroz igru početi upoznavati nogomet. Mnogo je djece otišlo u Sloveniju igrati nogomet, dolazilo se po njih kombijem i roditeljima je to bilo dobro jer je odmah znao da dijete ide u 17 na trening i zna se kad je kod kuće. Ali mi više ne želimo da talentirana djeca odlaze u Sloveniju, želimo im pružiti dobru sredinu u kojoj će samo rasti, a uz takve uvjete i rastući klub mislim da m to možemo omogućiti.</p><h2>Iskustvo za podršku mladićima u lovu na drugu ligu</h2><p>S pripremama za novu sezonu su već krenuli, a momčad se ovih godina gradila ciljano. Pokušavalo se dovesti mlade igrače, ali i nekolicinu iskusnijih koji će biti nit vodilja tim mladićima. Tako su u klubu, osim spomenutog Brezovca, i bivši igrač zagrebačkog Dinama i Varteksa <strong>Dino Škvorc</strong> (30) te bivši nogometaš Hajduka, šesterostruki osvajač slovenske lige, <strong>Dejan Mezga</strong> (35). No, uz sva velika imena, kapetan je <strong>Nikola Barat</strong> (27), veznjak koji je u klubu od 20. godine i s Poletom je prošao mnogo uspona i padova.</p><p>- Cilj je kako i omogućiti mladim igračima da imaju zdravu sredinu u kojoj se mogu razviti i dokazati, te im olakšati odlazak u neki klub koji će im biti dobra odskočna daska u karijeri. Trener se već dokazao u radu s mladim igračima, a tu su neki igrači koji im mogu biti sportski uzori i velika podrška na startu karijere - govori Brezovec.</p><p>Upravo iz dresa Poleta Bobičanec krenuo u svoju slovensku avanturu, dok su Mezga i Škvorc to napravili preko Čakovca i Varteksa, a Brezovec je do Varteksa došao preko Belišća - zaobilaznim putem. Mlađim igračima želi se pomoći i da dobro odaberu okolinu u koju će se otisnuti iz Međimurja, a na njihovom nogometnom putu pomoći će im i <strong>Mario Kovačević </strong>(45), trener koji je s mladićima u Varaždinu umalo ušao u prvu ligu, ali je Varaždin tad odlično izgledao na terenu.</p><p>- Ne moramo odmah ući u drugu ligu pošto-poto, ali kroz dvije godine naš je cilj plasman u 2. HNL - jasan je vodeći dvojac kluba iz Sv. Martina.</p><p>Nova sezona 3. HNL počinje (samo datum trebam dodati), a ispred Poleta je finalna utakmice Županijskog Kupa protiv Rudara iz Murskog Središća. Prvu utakmicu igraju u gostima u subotu, 8. kolovoza, a uzvrat je tjedan dana kasnije. Velika je to prilika za Polet da u Kupu u Sv. Martin stigne i neki prvoligaš te se samo ova lijepa priča još samo nastavi.</p>