Miljenko Mumlek novi trener Varaždina: Ovo je veliki izazov

Kad bi ljubitelje nogometa u Varaždinu priupitali tko im je najbolji igrač u povijesti, mnogi bi se dvoumili između Davor Vugrinca i Miljenka Mumleka. Popularni Vuga najbolji je strijelac u povijesti 1. HNL s 144 postignuta pogotka, a 64 ih je postigao u dresu bivšeg Varteksa.

Mumlek s druge strane drži četvrto mjesto liste strijelaca 1. HNL s 107 golova i čak 90 ih je postigao u dresu Varteksa. Vjerojatno bi se približio Vugrincu da nije bilo Afere Offside u kojoj je legenda varaždinskog nogometa osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog namještanja utakmica iako je znao isticati da je osuđen i prije nego što je samo suđenje počelo te da je osuđen za utakmice koje nisu namještene. Kaznu je odslužio i to je iza njega i posvetio se trenerskom poslu.



Prošle sezone vodio je pionire NK Varaždina prema petom mjestu u 1. HNL, a sada je ponovno preuzeo dirigentsku palicu u NK Varaždinu, klubu koji je prošle sezone završio kao drugoplasirani u 2. HNL i nije se uspio plasirati u 1. HNL u kvalifikacijama protiv Istre 1961.



- Ovo je veliki izazov za mene. Ono što je bilo prije je sve „mala beba“ čega sam se sad prihvatio. Sve je odlično posloženo od uvjeta u klubu do logistike i vjerujem da ću pomoći klubu u ostvarenju cilja, a to je ulazak u 1. HNL – rekao nam je Mumlek koji je seniore NK Varaždina vodio i u sezoni 2016./2017.

Otišao je pet kola prije kraja te sezone kada je Varaždince u 2. HNL uveo trener Zoran Kastel koji je zamijenio Mumleka.

- Vjerujem da sada imam više strpljenja. Kad igraš osjetiš neku situaciju i točno znaš kako najbolje reagirati u datoj situaciji. To prepoznajem kao trener i nisam vjerovao da moji igrači to ne vide. Sada mi je jasnije da za neke igrače treba vremena, a neki jednostavno određene stvari u igri ni ne vide – dodao je Mumlek kojeg su u igračkoj karijeri trenirali mnogi od Branka Ivankovića, Luke Bonačića do Dražena Beseka.

- Svaki trener ima neki svoj sistem rada. Od svakog trenera pokušao sam uzeti nešto. Kao igrač težio sam napadačkom nogometu, lijepom za gledatelje, a takav sam i kao trener. Moja momčad igrat će napadački nogomet – objasnio je 45-godišnjak koje su uzori Jose Mourinho i Josep Guardiola.

- Naravno da je teško dostići takve trenerske veličine. No, konstantno se educiram, radim na sebi i vjerujem da mi je prilika u NK Varaždinu odskočna daska za još nešto više – zaključio je Mumlek.

