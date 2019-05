Milojko Pantić nakon izlaska iz zatvora: Pišite da sam kreten!

Poznati sportski komentator Milojko Pantić (72) uhićen je sinoć nakon što je sa svojim Fordom udario u džip interventne jedinice u Novom Beogradu.

Pantić se dao u bijeg, ali policija iz tog džipa brzo ga je sustigla u privela, a noć je proveo u pritvoru. Prema informacijama srpskih medija vozio je sa 1,73 promila alkohola u krvi. Morao je ostati na triježnjenju, a pušten je nešto prije 12 sati.

- Bio sam na veselju, popio malo i to je to. Ništa se nije dogodilo, nisam nikoga ubio, nikoga nisam zgazio - rekao je srpski komentator okupljenima i dodao da se zabavljao na svadbi.

- Napišite da sam kreten! - ispalio je Pantić pa dodao da se ne sjeća što se točno sinoć događalo.

Pantić je sinoć oko 23:30 na Starom sajmištu kod jednog auto-servisa udario u zadnji dio vozila. Komentator je očito bio u panici pa je pobjegao prema Brankovom mostu na kojemu je vozio u suprotnom smjeru. Ipak, nije daleko pobjegao. Upravo ga je to interventno vozilo koje je udario ubrzo sustiglo, a policajci su ga preveli.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije bilo ozlijeđenih.

Ono što je kod nas Drago Ćosić to je u Srbiji Milojko Pantić. Komentatorsku karijeru započeo je 1972. na TV Beograd, 1988. dogurao je do pozicije urednika sportske redakcije na istoj televiziji, a kasnije je radio na RTS-u.

Pokrenuo je 2003. vlastitu emisiju 'Sportska galaksija' koja je bila nezaobilazni sadržaj na čak 40 televizijskih postaja u Srbiji i Crnoj Gori.

'Bili smo praktički u bračnom odnosu'

- Proveli smo toliko vremena zajedno na tim putovanjima, dijelili sobe i sve drugo, tako da smo stvarno bili i radili zajedno od 1976. godine i Montreala, kad su nas prozvali 'dvojac bez kormilara', pa sve do rata. Bili smo praktički u bračnom odnosu - objasnio je Božo Sušec za Net.hr.

- A bili smo sto posto različiti, i po kulturi, i po odgoju, i po svemu, ali je to bilo očito dobro nadopunjavanje. Bilo je čak i pitanje na Kviskoteci, sjećam se: 'Kako se zove atletski učitelj Milojka Pantića?' I natjecatelj je točno odgovorio iz prve: 'Božo Sušec' - rekao je Sušec kroz smijeh.

Veliki gaf u Bruxellesu

Pantića je dugo pratio taj njegov najveći gaf u životu, godinama nije htio pričati o tome, zgražao se sam sebi što je to napravio. Bilo je finale, tad se to nije zvalo Dijamantne lige, nego Zlatne lige u Briselu.

- U utrci na 1.500 metara je trčala jedna cura koja je imala onako plavi dres i Pantić je bio sto posto siguran da je to tadašnja jugoslavenska atletičarka Snežana Pajkić. Ona je bila prvakinja, to je bila njegova ljubimica i on je bio siguran da je to ona. A to je zapravo bila Francuskinja. I on je uglavnom trijumfalno prenosio kako Snežana Pajkić pobjeđuje, kako je odnijela pobjedu i onda kad je utrka završila, objavili su da je pobijedila ta Francuskinja, i to je bilo ono, čovjek je skoro umro, problijedio je... Jer utrka traje četiri minute i on je četiri minute sve govorio krivo - prepričao je ovaj gaf Božo Sušec.

Ima gafova još...

- Tribine se žute - sve je u narančastom.

- I nema Zidanea da zida zidove na sredini terena.

Švicarska je osvojila zlatnu medalju, a na semaforu piše 'Switzerland'.

- I ta mala zemlja Swaziland uspjela je osvojiti...

Utrka na 400 metara na OI u Atlanti.

- U stazi četiri je glavni favorit Michael Jackson… Pardon, Michael Jordan.

Tu se ubacio sukomentator i kazao: “Da, kolega Pantić želi reći da je Michael Johnson u Americi popularan kao njih dvojica.”

Španjolska – Jugoslavija.

- I, gospodine Pedersen, zaista zaslužujete takvo prezime.

Jugoslavija – Češka, 1997.

- Aut za Nizozemsku.

Jugoslavija – Iran, SP Francuska 1998.

- I evo izlaze Peruanci na teren.

- Naši nikako ne mogu probiti njihovu obranu, jer im je šesnaesterac prepun Peruanaca.

- Danas nije viđen lijep nogomet jer su se Peruanci uglavnom branili.

S utakmice Crvena Zvezda – Partizan.

- Izlaze Partizanovi igrači… A evo i naših.

S utakmice Arsenal – Ajax. Bergkamp izlazi iz igre u 22. minutu zbog ozljede, ulazi Patrick Viera. Na semaforu piše: ’22. minutes, 10. Bergkamp out.'”

Komentar Milojka Pantića:

- U igru se sprema iskusni Minutes s brojem 22!