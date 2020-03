Milun: Je li mi Hrgović poželio sreću? Ne, mi se ne čujemo...

Hrvatska boksačka delegacija krenula je za London gdje će od 14. do 24. ožujka pokušati izboriti mjesto na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Među putnicima za britansku metropolu našlo se 5 boksača (Marko Zeljko, Mladen Sobjeslavski, Luka Plantić, Toni Filipi, Marko Milun) i 3 boksačice (Nikolina Ćaćić, Marija Malenica, Ivana Habazin).

Kod boksača najviše se očekuje od Tonija Filipija i Marka Miluna. U njihovim kategorijama u Tokio će polufinalisti.

- Spremao sam se za ovo tri godine i normalno da sam spreman. Sparirao sam s dosta profesionalaca i vjerujem da se mogu plasirati u Tokio - rekao je Milun koji će svoje mjesto tražiti u superteškoj kategoriji.

- Bit ću treći ili četvrti nositelj i vjerojatno ću trebati odraditi četiri ili pet mečeva do finala. Svi su boksači dobri, ne može se nikoga posebno istaknuti. Bojim li se koronavirusa? Ja ne vjerujem u to, to je jedna obična gripa, ne može se to zakačiti na nas. Ma nije me strah ničega, jedva se čekam boriti.

Izbori li Milun Tokio, to znači da će Filip Hrgović definitivno ostati bez šanse da izbori Olimpijske igre na svjetskim kvalifikacijama u svibnju u Parizu.

- Nisam se uopće zamarao oko toga tko će ići sad u London. Bio sam siguran da idem ja i nisam imao pritisak oko toga. Je li mi Hrgović poželio sreću? Ne, ne čujemo se. Nekoliko smo puta pričali, ali nismo previše bili u kontaktu.

Jak će adut u teškoj kategoriji biti Filipi. I on ne skriva ambiciju za plasmanom.

- I ja bih rekao da sam među favoritima. Znam tko me čeka. Odradio sam pripreme u Puli i Italiji. Je li bilo problema s koronom? Taman je počelo kad smo se otišli. Ma ne zamaram se time, samo neka se mi plasiramo pa ćemo lako.

Kod boksačica Ivana Habazin (do 69 kg) pokušati će izboriti olimpijski san iako je čeka tranzicija iz profesionalnih boksačkih voda u amaterske za što se pripremala na Floridi.

- U amaterskom se boksu više ide na skupljanje bodova nego na nokaut i dosta sam radila na to idem na tijelo, a završavam na glavu - rekla je Zlatarka koju čeka borba s kacigama te tri runde po tri minute za jedno od pet mjesta koje vode u Tokio.

- To je za mene novost, ali i lakše jer si zaštićen. Zadnji sparing dobila sam laktom u nos u subotu i baš sam se zabrinula. Poznajem li konkurenciju? Znam tko je svjetska i europska prvakinja, ali tek ću proučiti suparnice kada bude poznat ždrijeb.