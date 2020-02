Milun pokorio Debrecen, sad u borbi za OI ide rastužiti Hrgu

Sjajnu uvertiru za kvalifikacijski turnir za OI odradio je Marko Milun (23) u Mađarskoj! Tamo je u finalu superteške kategorije u veoma zahtjevnom meču na kraju slavio protiv srebrnog sa prošlog EP-a, Mourada Alieva (24) i osvojio zlato te obranio naslov.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

No, nije sve tako dobro izgledalo za Miluna na otvaranju. Aliev je odlično probijao blok našeg borca te je Milun imao velikih problema, ali uspio je izdržati do kraja runde. U nastavku se ipak pribrao naš borac i bio bolji u izbjegavanju protivnikovih udaraca, kao i opasniji u ulascima u izmjene. Povezao je odlično jedan desni direkt i lijevi kroše, a Aliev je predahnuo jer mu je ispala guma zu zube.

U odlučujućoj je rundi Aliev otvorio odličnim direktom, ali uzvratio je Marko krošeom i udarcem u tijelo. U tim je trenucima umor počeo nadvladavati borce, ali bolje se u takvoj situaciji snašao Milun koji je pokušao snažnim udarcima srušiti protivnika, ali nije previše pogađao i borba je otišla do odluke sudaca. Naš je borac pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL, Press Association, DPA

A sad tek slijede 'prave stvari' za Miluna. Od 13. do 22. ožujka slijedi kvalifikacijski turnir u Londonu na kojem treba doći do polufinala kako bi izborio plasman na OI u Tokiju. Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (27) pak se nada kako Milun to neće uspjeti jer, ne uspije li se Milun plasirati u Tokio preko Londona, pokušat će to Hrgović na svjetskom kvalifikacijskom turniru od 13. do 24. svibnja u Parizu.