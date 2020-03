Milun saznao protivnika za OI! Po Tokio protiv domaćeg dečka

Hrvatski boksački reprezentativac u superteškoj kategoriji (+91 kg) Marko Milun doznao je ime prvog suparnika na londonskom kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Tokiju, a to je domaći predstavnik Frazer Clarke, koji je bez borbe prošao u osminu finala.

Clarke se u subotu trebao boriti protiv dvostrukog svjetskog prvaka i dvostrukog osvajača olimpijskog srebra 37-godišnjeg Talijana Clementea Russoa, ali je talijanski borac morao odustati od borbe zbog probavnih tegoba.

Milunova borba protiv Clarkea na rasporedu je u srijedu, 18. ožujka, u poslijepodnevnom dijelu programa.

Kvalifikacijski olimpijski turnir u Londonu održava se unatoč sve većoj opasnosti od širenja bolesti izazvanih koronavirusom, a na njemu sudjeluju tri hrvatske boksačice i petorica boksača.

Prvi će u ring, u nedjelju poslijepodne, Luka Plantić u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) i Toni Filipi u teškoj kategoriji (do 91 kg). Plantićev suparnik je 4. nositelj, Austrijanac Umar Dzambekov, a Filipi će boksati protiv Ukrajinca Serhija Horskova. U večernjem dijelu programa u ring će i prva hrvatska predstavnica, Ivana Habazin u kategoriji do 69 kg. Njena suparnica u osmini finala bit će Francuskinja Emilia Sonvico.

U ponedjeljak će u večernjem dijelu programa u ring Marko Zeljko u velteru (do 69 kg) i Mladen Sobjeslavski u srednjoj kategoriji (do 75 kg). Zeljko u 1. kolu ide na Bjelorusa Aleksandra Radzionova, a prvi suparnik Sobjeslavskom je Finac Muhammad Abdilrasoon.

U utorak poslijepodne borit će se Nikolina Ćaćić u kategoriji do 57 kg i Marija Malenica u kategoriji do 60 kg. Ćaćić je najmlađa hrvatska natjecateljica u Londonu, a u osmini finala suparnica će joj biti Latvijka Amanda Millere. Malenicu u osmini finala čeka dvoboj protiv aktualne europske viceprvakinje Francuskinje Maive Hamadouche. (bt)