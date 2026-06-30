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Ministarstvo 'maknulo' Maleša s mjesta županijskog saveza!

Piše Ivan Tomašković,
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Ministarstvo 'maknulo' Maleša s mjesta županijskog saveza!
Foto: HNK Hajduk
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Ono što je jasno, trenutno ŽNS Splitsko-dalmatinske županije nema predsjednika ni Izvršni odbor.

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Odlukom Ministarstva pravosuđa poništena odluka Odjela za opću upravu županije Splitsko dalmatinske iz studenoga prošle godine
Hrvoju Malešu poništen je izbor za predsjednika Nogometnog saveza županije Splitsko-dalmatinske. Odlukom Ministarstva uprave, pravosuđa i digitalne transformacija na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o Udrugama prihvaćena je žalba Ivana Pudara i HNK Val Kaštel Stari na odluku Upravnog odjela za opću upravu županije Splitsko dalmatinske na promjenu osobe za zastupanje NS županije Splitsko-dalmatinske izdano 20. studenoga prošle godine.

Odlukom navedenog ministarstva poništilo se rješenje županijskog odjela, ali i odbio zahtjev Hrvoja Maleša podnesen u ime NS županije Splitsko-dalmatinske za upis promjene osobe za zastupanje u Registru udruga.

Kandidat Hajduka, Hrvoje Maleš, prošle jeseni je izabran za predsjednika ŽNS Splitsko-dalmatinskog, međutim, po novoj odluci postoji pravna mogućnost da se ponište sve odluke donesene u proteklih osam mjeseci. Ono što je jasno, trenutno ŽNS nema predsjednika ni Izvršni odbor.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

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