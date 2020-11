Ministrant od 45 milijuna eura

Mateo Kovačić za 'vatrene' je debitirao 2013., napravio dva najveća transfera u povijesti hrvatskog nogometa, igrao za Inter, Real i Chelsea, a ima tek 26 godina. Vrijeme je i za veće stvari u reprezentaciji...

<p><strong>Mateo Kovačić</strong> (26) jučer je odigrao reprezentativnu utakmicu karijere, zabio dva gola u porazu (3-2) od europskih prvaka Portugala. Za 'vatrene' je debitirao prije više od sedam godina, točnije 22. ožujka 2013. godine u domaćoj pobjedi (2-0) protiv Srbije. Do danas je skupio 63 nastupa, a uz jučerašnja dva gola, zabio je još samo Gibraltaru. I to u prijateljskoj utakmici 2015. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mateova ljubavna priča</strong></p><p>Naravno, hrvatski navijači od takve su igračke klase očekivali puno više, pogotovo što je Mateo Kovačić godinama branio boje milanskog Intera i Real Madrida, dok je prošle godine proglašen i najboljim igračem Chelseaja.</p><p>No, dok je cijelo vrijeme oduševljavao na klupskoj razini, nikada nije postao nezamjenjiv član početne postave 'vatrenih'. A s obzirom na talent to je odavno trebao biti. Iako ima tek 26 godina, iza njega su dva Svjetska prvenstva (2014. i 2018.) i jedan Euro (2016). </p><p>A kako je počela njegova nogometna priča? Mateo Kovačić rođen je 1994. godine u austrijskom Linzu, a prve nogometne korake napravio je 1999. godine...</p><p>- Rođen sam i odrastao u austrijskom Linzu. Jedan prijatelj je počeo trenirati s 5 godina, rekao je svojoj mami da meni jako dobro ide nogomet pa je ona mojoj mami predložila da i mene upiše na nogomet. Bio sam najmlađi, najmanji, dres je plesao oko mene, ali... Igrao sam protiv dvije-tri godine starijih klinaca - rekao je jednom prilikom Mateo Kovačić, pa nastavio:</p><p>- S pet-šest godina postao sam svjestan toga da sam s loptom bolji od drugih. Bio sam brži i talentiraniji. Još u vrtiću podjela je bila takva da igram sam protiv trojice, da nadmetanje bude ravnopravnije! LASK Linz je veliki klub u Austriji. Pamtim te početke tamo, tata je snimao utakmice koje sam igrao kao klinac, dan-danas imam te snimke.</p><p>Vrlo brzo je zapeo za oko Dinamovim stručnjacima...</p><p>- Kad sam imao 10 godina igrali su LASK i Dinamo! Modri su me primijetili, dvije sam godine s njima igrao po turnirima, a onda je Dinamo odlučio mojoj obitelji ponuditi da se vrati u Hrvatsku. Roditelji su morali žrtvovati jako puno toga, napustiti kompletan život kakav su dotad stvarali. Na tome ću im uvijek biti zahvalan. Imao sam 12 kada sam prešao u Dinamo.</p><p>Tih se dana sjeća i Miroslav Stipić, nekadašnji trener u omladinskom pogonu Dinama, svakako i jedan od najzaslužnijih što je Mateo Kovačić stigao u Dinamo.</p><p>- Mateo je imao 12 godina i tad sam ga prvi put vidio. Odmah sam znao da će mali biti sjajan. Doveo sam momčad Linza u Zagreb kako bi vidjeli Matea. Igrao je tri utakmice, protiv Dinama, Hrvatskog dragovoljca i Sesveta. Sve ih je impresionirao - rekao nam je jednom prilikom<strong> </strong>Miroslav Stipić.</p><p>A onda sa 14 godina šok, Mateo je na jednoj utakmici slomio nogu...</p><p>- Sa 14 godina sam slomio nogu i to je bio užasan šok za sve nas, četiri mjeseca nisam mogao stati na nogu. Sve smo napustili u Austriji da bih ja uspio u nogometu i sada je sve to izgledalo propalo, izgubljeno. No svi vjerujemo u Boga i vjerovali smo da će nam se vratiti sva odricanja i uloženi rad, a na kraju je upravo tako i bilo. Vratio sam, jači i pun motiva. Sa 14 godina sam doživio lom noge, a sa 16 bio u prvoj momčadi Dinama - kaže Kovačić.</p><p>Tih se dana Mateo jako dobro sjeća...</p><p>- To je bio poseban dan za mene... Debi za Dinamo u Prvoj ligi, a imao sam 16,5 godina. I još sam zabio gol! Sjećam se očevog pogleda, sreće. Nakon svega što je prošao vidio je sina kako sa nepunih 17 debitira za Dinamo i još daje gol na tom debiju. Mislim da je bio najponosniji otac na svijetu!</p><p>Otac Stipo, instalater centralnoga grijanja iz Kotor Varoša, i majka Ružica sjajno su odgojili Matea, koji je, dok je u Zagrebu pohađao privatnu gimnaziju u Amruševoj, istodobno bio ministrant u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima.</p><p>- Molio sam se za sve ljude, pa čak jednom i za Dinamovo proljeće u Europi - rekao je Mateo.</p><p>Baš tamo, na susretima mladih, Mateo je upoznao sadašnju suprugu Izabel. Zajedno su išli na hodočašća, a ona ga je cijelo vrijeme pratila na utakmicama. Vole se još otkako je Mateo bio dječak, dok je bio ministrant. Inače, Mateo je davnih dana mogao završiti i u Hajduku.</p><p>- Mateov otac želio je sagraditi kuću i dovesti Matea u Hajduk, no rekli su mu: ‘Neka dođe za godinu-dvije, kad ojača’. Iz aviona se vidjelo da je duplo bolji od ostalih - prisjeća se Ivan Zvonimir Brkić.</p><p>O njegovim dječačkim danima iz Dinama postoji čitav niz sjajnih priča, a nekih se dobro sjeća i dugogodišnji trener Jozo Bandić.</p><p>- Kada smo igrali s Hajdukom u Splitu, Mateo je u svlačionici glasno pustio Dinamovu himnu, tako da je odjekivala poljudskim hodnicima. Upozorio sam ga: ‘Mateo, nismo doma, malo utišaj...’, a on mi je uzvratio: ‘Treneru, dopustite, nek’ se zna tko je najjači u Hrvatskoj!’. Kao što znate, pobijedili smo 4-0 - pričao je Bandić.</p><p>Mateo Kovačić već je dulje vremena trenirao s prvom momčadi Dinama, a onda sa svojim vršnjacima nastupio na Memorijalnom turniru Mladen Ramljak. Naravno, bio je najbolji igrač Dinama na turniru, ali je u finalu protiv kijevskog Dinama promašio penal. Dinamo je izgubio veliko finale, a Mateo Kovačić je zaplakao.</p><p>U seniorima Dinama posebno se zbližio s tadašnjim suigračima Ivanom Kelavom i Domagojem Vidom, ovaj je dvojac uvijek pazio na 'malog Matea'...</p><p>- Sjećam se prvih Mateovih priprema u Sloveniji. Bio je sramežljiv. Došao je do mene i pitao: ‘Oprostite, s kim ste u sobi? Tražim cimera’. Odgovorio sam: ‘S tobom’ - sjeća se tih dana Ivan Kelava.</p><p>U zimu 2013. Mateo je napustio Dinamo i krenuo za Inter. Sve se dogodilo u kratkom vremenu. Mateo je krenuo za Zagreb, gdje ga je čekao privatni avion, koji je poslao Massimo Moratti. Talijani su za golobradog, 18-godišnjeg mladića dali 11 milijuna eura, dvije godine kasnije Real Madrid je za njega 'iskrcao' čak 38 milijuna eura.</p><p>Danas pak kao član Chelseaja vrijedi 45 milijuna eura. Time je trenutno i najskuplji hrvatski nogometaš. Iz Linza i Zagreba, stigao je do Milana, Madrida i Londona. Mateo Kovačić ostvario je i dva najveća transfera svih hrvatskih nogometaša u povijesti (iz Intera u Real za 38, iz Reala u Chelsea za 45 milijuna eura), ima tek 26 godina, ali i dalje mu mnogi ne vjeruju. I sumnjaju u njega. No, nastavi li s ovakvim igrama, Mateo će ubrzo postati jedan od glavnih aduta hrvatske reprezentacije, a i vrijeme je...</p>