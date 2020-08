Miočić vs Cormier, pobjednik će postati - najbolji svih vremena!

Dvojica najvećih teškaša nisu otrovni lajavci, među njima nikada pa ni ovaj put nije potekla zla krv, a predsjednik UFC-a Dana White je rekao: Pobjednik ove trilogije najveći je teškaš svih vremena. Kraj rasprave!

<p>Još malo. Noć sa subote, rani sati nedjelje i imat ćemo treći čin... <strong>Stipe Miočić</strong> (37) vs <strong>Daniel Cormier</strong> (41), na UFC 252 dogodit će se - najveća trilogija u povijesti borilačkog sporta!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: O kako Amerikanci obožavaju Stipu Miočića...</strong></p><p>Dečki su obavili i press-konferenciju sa sučeljavanjem uoči borbe koju stotine milijuna navijača jedva da mogu dočekati i... Još jednom pokazali zašto su gospoda koja imaju respekt cijelog sportskog svijeta.</p><p>Bez otrovnih jezičina, bez uvreda, bez zle krvi. Stipe postaje prvi koji će tri meča zaredom ići na istog protivnika. On je na vrhu, on je prvak svijeta, on brani titulu, a predsjednik UFC-a <strong>Dana White</strong> vrlo jednostavno, jasno i glasno najavljuje epsku borbu:</p><p>- Pobjednik ove trilogije najveći je teškaš svih vremena. Kraj rasprave!</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati </em><a href="https://www.instagram.com/p/CD2c6HTnWjC/"><strong><em>OVDJE</em></strong></a><em>.</em></p><p>Stipe se dvije godine sprema: samo za Cormiera. To vjerojatno umori čovjeka, nakon treće borbe s istim protivnikom moglo bi se u mirovinu?</p><p>- Vidjet ćemo koliko još mogu ići. Imao sam sjajne pripreme, najbolje što sam mogao, pogotovo s obzirom na okolnosti zbog korona virusa. No sad se osjećam jako dobro. Nisam siguran da ću se boriti do 40 poput DC-ja, ali: još malo hoću - odgovorio je Miočić na pitanje novinara pa dodao:</p><p>- Još od svoga prvog meča na UFC 136 razmišljam o mirovini. Nakon svake borbe. Ali ja ovo volim. U trenutku kada mi prestane biti zabavno i postane kao posao onda će biti gotovo. A ja sam sada dobro i sretan sam!</p><p>A onda se razmišlja i o tome s kim u oktogon nakon trećeg meča s Cormierom...</p><p>- Uff, ima puno sjajnih boraca. <strong>Ngannou</strong> izgleda vrhunski. Tu je i <strong>Curtis Blaydes</strong>. Ne znam. Napravit ću ono što UFC želi. Jer ja sam borac, a ne onaj koji dogovara mečeve. Moj fokus je ova borbe, to je jedino što me sada zanima. Dolazi mnogo dobrih boraca. Sjajno je vidjeti da divizija postaje sve jača. No imam meč za manje od dva dana i jedino na to mislim, na pobjedu i obranu titulu najboljeg teškaša na svijetu - rekao je Hrvat, clevelandski vatrogasac i šampiončina.</p><p>DC? Nije ni jednog ružnog slova rekao o Miočiću. Koristio je samo superlative. O sebi.</p><p>- Ako opet pobijedim Stipu to će biti najveći odlazak u mirovinu u MMA povijesti. I ne samo to. To bi me stavilo u društvo sa najvećim sportašima svih vremena. <strong>Michael Jordan</strong>, <strong>Peyton Manning</strong>, ja... Jordan je slavio s Bullsima, ali se vratio svom sportu. Ja se neću vratiti. Od mog ću se sporta oprostiti trijumfalno, pobjedom nad Miočićem.</p><p>Aha. Čovjek se usporedio s - Jordanom!</p><p>Stipe i DC borit će se u Las Vegasu, a Miočić će postati prvi borac u UFC povijesti koji će se tri puta zaredom boriti s istim protivnikom i to - sva tri puta za titulu najboljeg na planeti, a kako kaže White: sada i za status najboljeg svih vremena.</p><p>U srpnju 2018. na UFC 226 pobijedio je Cormier, u kolovozu 2019. na UFC 241 trijumfirao je Miočić... Zdrava logika govori kako je vrijeme za - još jednu Stipinu pobjedu!</p>