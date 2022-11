Miočićev otac sanjao je da Stipe brani pojas na krcatom Poljudu: Svim kritičarima začepio je usta

Bojan Miočić, otac šesterostrukog prvaka UFC-ove teške kategorije Stipe Miočića, preminuo je prošlu nedjelju. Američki MMA borac hrvatskih korijena podijelio je tu vijest na Instagramu.

S Bojanom smo razgovarali nakon što je Stipe u siječnju 2018. pobijedio Francisa Ngannoua na UFC-u 220 u Bostonu i obranio pojas treći put zaredom.

- Eto im sad, gurali su tog Ngannoua... Baš ću poslati poruku Dani Whiteu s prijedlogom da moj sin brani pojas na Poljudu pred 50.000 ljudi pa neka vide tko je pravi šampion - govorio nam je Bojan Miočić, ponosni tata šampiona UFC-a.

Gledao je, naravno, sina koji je pred zoru nakon pet rundi dominacije pobijedio izazivača jednoglasnom sudačkom odlukom i treći put obranio teškaški naslov što dotad nikad nikome nije uspjelo.

'Ma to je ta dalmatinska brada, ne padamo mi lako'

UFC se nadao da neće, oni su već imali svog prvaka Ngannoua i zbrajali zaradu koju bi im mogao donijeti 'showman' poput njega. Stipe kao da nije postojao, a 'jedini' grijeh mu je bio što je obiteljski tip koji ne provocira, ne vrijeđa i ne galami na 'presicama'.

- Sad im je svima začepio usta! To mi je posebno drago. Pa vidjeli ste da su svi bili protiv njega. No nakon prve runde malo su okrenuli ploču. I komentatori su počeli biti za Stipu - rekao je tata Bojan, koji se nije bojao kako će mu sin proći protiv zastrašujućeg izazivača za kojeg tvrde da ima najjači udarac u povijesti UFC-a.

- Ma otpočetka je taktika bila da Stipe ide na rušenje, da ga izmori. Odradio je to savršeno - govorio je Bojan, koji je u domu u Austriji gledao meč s kumovima i najbližim članovima obitelji.

Opasno je Ngannou uzdrmao Miočića u trećoj rundi. Svi su već vidjeli Stipu na podu, a on ne samo da je ostao na nogama, već je okrenuo situaciju i srušio izazivača i počela je mala škola hrvanja koju je 35-godišnji Stipe držao četiri godine mlađem učeniku.

- Uh, da... Gadan je to bio udarac. Ali to je ta dalmatinska brada, ha, ha, ha. Ma nisam uopće strahovao kako će borba završiti. Iako, ima taj Ngannou dobre udarce. No nije mogao ništa protiv mog sina - kaže tata Bojan.

Godinu i pol dana poslije, prije nego što je uzvratio Danielu Cormieru za poraz i vratio naslov, Bojan je sinu Stipi otkrio da je prebolio rak.

- Ovo je za njega - kazao je Stipe.

Nažalost, prije očekivanog povratka i nove šanse za napad na željeni pojas ostao je bez oca. I ima još jedan motiv da se vrati na vrh.

