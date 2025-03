Ivković: Od bivše države nisam vidio da igrači ubacuju lopte u teren. Nedopustivo za Dinamo!

Zaključeno je i 24. kolo HNL-a u kojem su Hajduk i Dinamo remizirali u Maksimiru, a Rijeka u Velikoj Gorici. Sve događaje iz proteklog kola za 24sata komentira Tomislav Ivković (64), nekadašnji trener Lokomotive, Rudeša i Slaven Belupa...

Pokretanje videa... 00:25 Prpić udario Kačavendu | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Istra - Lokomotiva 3-2

Jako dobra utakmica, Istra i Lokomotiva igraju nogomet, žele se nadigravati. Istra je zasluženo pobijedila, a "lokosi" su mogli biti nogometno gledano malo inteligentniji. I ne riskirati u nekim situacijama. Cijelu je utakmicu usmjerila velika pogreška golmana, tu je sve otišlo na Istrin mlin, a Puljani danas izgledaju prilično ozbiljno.

Pula: Istra 1961 i Lokomotiva sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Istra je danas jako dobra momčad, u Puli više nitko ni ne priča o ostanku u ligi. Dolaskom Lončara i Radoševića su dobili dva iskusna igrača, dobro su posloženi u svim linijama, meni se jako sviđa njihova obrana s Koskijem, Valinčićem... Sad se diže Fućak, Istra će se do kraja sezone definitivno boriti za mjesta koje vode u Europu.

Gorica - Rijeka 0-0

Gorica je danas potpuno drugačija momčad u odnosu na jesen, doveli su nekoliko igrača sa 100 i više nastupa u HNL-u. imaju novu sredinu gdje s Halilovićem, Elezijem i Pajazitijem puno rade, puno trče. Posložili su obranu, a povratkom Ercega će biti još opasniji prema naprijed. I njih će svatko teško pobjeđivati u gostima, pogotovo jer sad mogu igrati i malo rasterećeno.

Velika Gorica: Gorica i Rijeka sastali se u 24. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za Rijeku je ovo bio težak izazov, poslije tri derbija, puno putovanja i velike potrošnje nije lako igrati ovakvu utakmicu. Sjetite se, lani su u istoj situaciji izgubili kod Lokomotve. Vidjelo se da im nedostaje svježine, da im "fali" pola koraka, ali su pokazali ozbiljnost. Oni su sad na praktički osam bodova od Dinama, a za dva tjedna doma dočekuju Hajduk. Bit će zanimljivo.

Osijek - Slaven Belupo 1-2

Osijek se ispuhao u Maksimiru na onom teškom travnjaku što je bilo vidljivo u nastavku ove utakmice. Slaven Belupo igra dobar nogomet, igraju bez opterećenja, to se vidi u njihovoj igri, puni su samopouzdanja. U Osijeku ih nije nigdje bilo u prvom poluvremenu, ali su preokrenuli dvoboj. Imaju niz dobrih igara, skupljaju bodove, bore se za Europu, I sad čekaju Dinamo.

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kod Slaven Belupa mi se strašno sviđa "mali" Jagušić, taj dečko je ozbiljna priča. Još je lani kao junior imao dobre minute na seniorskoj razini, ima jako dobru lijevu nogu, zahvalan je igrač bez kakvih nema ozbiljnih momčadi. Dečko je nogometno inteligentan, odlično stoji na terenu, ima fantastičnu lijevu nogu. I zbog toga je dao onaj perfektan gol.

Dinamo - Hajduk 2-2

Rekao bih - očekivano. Jedni i drugi su ispali iz u Kupu, nitko nije želio izgubiti utakmicu. Dinamo nije bio na nivou, ali kad vidimo što se sve događa oko kluba i u klubu, pa taj niz negativnih rezultata... cijela ta nesigurnost se prenijela na terena. Dvaput su vodili, ali su cijelo vrijeme loše stajali na terenu, nisu taktički bili na nivou derbija. I Hajduk je to iskoristio.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mislio sam da će dvoboj otići na Dinamovu stranu nakon gola za 2-1, ali su se "modri" opet ugasili. Crveni karton, to isključenje Ristovskog je prokrenulo dvoboj, ali... Neću reći da on nije razmišljao, ali to je danas njegovo stanje u kojem se nalazi već drugu sezonu. Najviše me zasmetalo što su s Dinamove klupe na kraju ubacivali lopte u teren, nisam to mogao vjerovati.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I baš mi je bilo neugodno zbog toga. Iskreno, to sam zadnji put vidio i doživio kad sam bio još u nekoj bivšoj državi kad su se po nekim terenima stalno lopte ubacivale s klupe na teren ili kad se one nisu vraćale u igru. Ovo je ipak Dinamo, to je nedopustivo. I zbog takvih stvari ovaj Dinamo ne liči kao šampionska momčad.

Šibenik - Varaždin 0-2

Rekao sam još na početku sezone, dok je Mario Carević vodio Šibenik, da će oni ispasti iz lige ako ne dovedu 10 prvoligaških igrača. I sad su daleko najveći kandidati na ispadanje. Ljudi koji vode klub su puno pričali, najavljivali optimizam na Šubićevcu, ali sve je ostalo samo na priči. I nisu napravili praktički ništa.

Šibenik: HNK Šibenik i NK Varaždin u utakmici 24. kola Prve HNL | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Varaždin je na zimu promijenio pola momčadi, gotovo kao Rijeka, ali tamo uvijek ima dobrih igrača. U svlačionici imaju dobru energiju, sjajnu atmosferu, nikoga ne podcjenjuju na terenu. A na Šubićevac su još stigli oslabljeni. Tamo su pokazali koliko je to karakterna momčad, dobiti Šibenik u situaciji kad njima "gori pod petama" nije jednostavno. I sad se bore za Europu. S pravom.