Mirka je šokirao tip s buketom: Ma, bježi od mene, malerčino...

Čovjek mi prišao, čini mi se da je neki francuski crnac, i kaže da nekom njegovom prijatelju je želja da meni uruči buket cvijeća. Jeb*ote ja gledam, što će mi buket cvijeća, ne kužim. Ali on bi to meni htio uručiti dok ja idem po stageu, do ringa. Rekoh ne razumijem, je li to neki dogovor s Rizinom. Kaže mi on, ne, ne, on bi se tamo probio i samo da ja uzmem taj buket. Ja gledam, što pričaš ti, kakav buket. Kaže on da bi on to meni platio. Kažem mu ja što si lud, bježi s tim malerima, rekoh mu daj stari progibaj se. Baš neka malerčina. Svašta, ispričao je Mirko Filipović direktno iz kreveta uoči borbe protiv Tsuyoshijem Kosakom.

Već standardno Mirko se javlja uoči svojih borbi u društvu Stipe Drviša gdje razglabaju o nizu tema. Baš u sinoćnjem javljanju Mirko je prepričao prilično neobičnu anegdotu koja se dogodila uoči treninga.

Inače, Mirko Filipović (43) i Tsuyoshi Kosaka (47) odradili su i posljednje detalje pred samu borbu na Staru godinu - službeno vaganje. Vaga je Mirku izmjerila 110,2 kilograma dok je njegov protivnik imao 101,7 kg.

Sami pogled na Mirka doista je zastrašujuć. Legenda slobodne borbe izgleda moćno, i sam je nekoliko puta ponovio da je vrhunski pripremljen, a posljednje sučeljavanje to je i pokazalo.