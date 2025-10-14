Mirko 2019.: Više nikad neću u ring. Pisao sam oporuku. Jedan udarac i može biti novi moždani

Mirko Filipović bi mogao ponovo u ring i to protiv svog velikog rivala i jednog od najvećih u povijesti PRIDE-a, Fjodora Emilianenka, piše Večernji list. Borba koja bi svakako odjeknula borilačkim svijetom i revanš koji se čeka dugih 20 godina. Mirko je fizički spreman za meč, ali je pitanje kako će reagirati nakon primljenog udaraca s obzirom na to da je prije šest godina doživio moždani udar. To je bio i glavni razlog zašto je otišao u mirovinu.

Zagreb: Ogledni trening Mirka Filipovića s pripadnicima specijalne i interventne policije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ovo je kraj. Mogao bih se rasplakati sad, ali to je to. Mir? Kongo? Fjodor? Ništa od toga, nikad se neće dogoditi. Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Išao sam na magnet vrata, kolor dopler, sve je bilo u redu. Bolovi su mi smetali, mislio sam da tako mora biti. I onda sam zarotirao vrat deset puta u jednu pa drugu stranu i pao u nesvijest. Cijela bolnica to zna, imao sam moždani udar. Taj je izljev mogao otići lijevo, mogao je desno, pukla mi je žila - rekao je 2019. Filipović za Novu TV, pa nastavio:

- Prije zadnje borbe nije bilo nikakvih znakova, ali vrat me boli dva mjeseca. Zacrni mi se pred očima kad se okrenem. Prošlog sam vikenda morao voziti u Vinkovcima 50 metara unatrag i dvaput sam morao stati, sve mi se zacrnilo. Onda sam zateturao i pao u nesvijest. Prijatelji su se oko mene počeli smijati: 'Kako si to uspio napraviti?' misleći da je to jedna od mojih šala. Ali kad sam počeo stenjati od bolova, shvatili su da nije šala. Okrenuli su me na bok i potom odvezli u bolnicu u Dubravu. Borbe nikad više nema, čak petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne.

Foto: kraljigo

U Podcast Inkubatoru je iste godine rekao kako je u bolnici napisao oporuku.

- Kad sam postao svjestan da ću još dva dana biti u kritičnom stanju, uzeo sam papir i sastavio oporuku. Popisao sam imovinu i odlučio što kome dajem. Stavio sam to u torbu jer sam znao da će torbu dati mojima ako se što dogodi pa će svatko dobiti što mu pripada. Srećom, sve je prošlu u redu i nakon tri dana sam odmah bacio taj papir da netko ne nađe. Nije mi bilo svejedno - rekao je tada Filipović i dodao:

- Majka mi je prva došla u posjetu čim je čula, žena je pala u nesvijest kad su joj rekli da sam imao moždani udar, nije znala u kakvom će me stanju zateći. Bio sam sam u sobi i čuo sam majku da ulazi unutra i plače. Kad se otvore vrata sobe vide se samo moja stopala, a onda ne ulazi, čujem ju da plače. Ona me se bojala pogledati, mislila je da sam izobličen od udara. Onda je ušla i tako kako je plakala ona, plakao sam i ja. Kasnije kad je vidjela da sam u redu, odmah sam dobio sto kritika zato jer mi je majica bila prljava. Otišla mi je odmah kupiti novu robu.