Obavijesti

Sport

Komentari 1
TADA SE IZVUKAO

Mirko 2019.: Više nikad neću u ring. Pisao sam oporuku. Jedan udarac i može biti novi moždani

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Mirko 2019.: Više nikad neću u ring. Pisao sam oporuku. Jedan udarac i može biti novi moždani
Foto: strukisa

Borbe nikad više nema, čak petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne, rekao je Cro Cop nakon umirovljenja prije šest godina

Mirko Filipović bi mogao ponovo u ring i to protiv svog velikog rivala i jednog od najvećih u povijesti PRIDE-a, Fjodora Emilianenka, piše Večernji list. Borba koja bi svakako odjeknula borilačkim svijetom i revanš koji se čeka dugih 20 godina. Mirko je fizički spreman za meč, ali je pitanje kako će reagirati nakon primljenog udaraca s obzirom na to da je prije šest godina doživio moždani udar. To je bio i glavni razlog zašto je otišao u mirovinu.

Zagreb: Ogledni trening Mirka Filipovića s pripadnicima specijalne i interventne policije
Zagreb: Ogledni trening Mirka Filipovića s pripadnicima specijalne i interventne policije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ovo je kraj. Mogao bih se rasplakati sad, ali to je to. Mir? Kongo? Fjodor? Ništa od toga, nikad se neće dogoditi. Imam probleme s vratom, hvata me nesvjestica čim se okrenem. Išao sam na magnet vrata, kolor dopler, sve je bilo u redu. Bolovi su mi smetali, mislio sam da tako mora biti. I onda sam zarotirao vrat deset puta u jednu pa drugu stranu i pao u nesvijest. Cijela bolnica to zna, imao sam moždani udar. Taj je izljev mogao otići lijevo, mogao je desno, pukla mi je žila - rekao je 2019. Filipović za Novu TV, pa nastavio:

- Prije zadnje borbe nije bilo nikakvih znakova, ali vrat me boli dva mjeseca. Zacrni mi se pred očima kad se okrenem. Prošlog sam vikenda morao voziti u Vinkovcima 50 metara unatrag i dvaput sam morao stati, sve mi se zacrnilo. Onda sam zateturao i pao u nesvijest. Prijatelji su se oko mene počeli smijati: 'Kako si to uspio napraviti?' misleći da je to jedna od mojih šala. Ali kad sam počeo stenjati od bolova, shvatili su da nije šala. Okrenuli su me na bok i potom odvezli u bolnicu u Dubravu. Borbe nikad više nema, čak petorica liječnika došla su mi to reći. Mogu se kockati s koljenom i nečim drugim, ali s mozgom ne.

Tokio: Pride Grand Prix, polufinale, Vandrlei Silva - Mirko Filipovi?
Foto: kraljigo

U Podcast Inkubatoru je iste godine rekao kako je u bolnici napisao oporuku.

- Kad sam postao svjestan da ću još dva dana biti u kritičnom stanju, uzeo sam papir i sastavio oporuku. Popisao sam imovinu i odlučio što kome dajem. Stavio sam to u torbu jer sam znao da će torbu dati mojima ako se što dogodi pa će svatko dobiti što mu pripada. Srećom, sve je prošlu u redu i nakon tri dana sam odmah bacio taj papir da netko ne nađe. Nije mi bilo svejedno - rekao je tada Filipović i dodao:

- Majka mi je prva došla u posjetu čim je čula, žena je pala u nesvijest kad su joj rekli da sam imao moždani udar, nije znala u kakvom će me stanju zateći. Bio sam sam u sobi i čuo sam majku da ulazi unutra i plače. Kad se otvore vrata sobe vide se samo moja stopala, a onda ne ulazi, čujem ju da plače. Ona me se bojala pogledati, mislila je da sam izobličen od udara. Onda je ušla i tako kako je plakala ona, plakao sam i ja. Kasnije kad je vidjela da sam u redu, odmah sam dobio sto kritika zato jer mi je majica bila prljava. Otišla mi je odmah kupiti novu robu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'
NOVI IZAZOV

Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'

Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine, a trenutačno je bez angažmana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025