Mirta: Dinamovci mi nisu dali izjave! Dinamo: Pa igrače se ne vuče za rukav, nismo na placu...

Glasnogovornika Dinama se pitalo želi li da njegovi igrači sudjeluju u Hajdukovoj emisiji na što je on odgovorio: “ne bi ni vi došli u našu emisiju”, rekli su iz Hajduka

<p>Dinamo je slavio 2-1 protiv Hajduka na Poljudu, a kao i inače, sportska novinarka <strong>Mirta Šurjak</strong> nakon utakmice je u prijenosu uživo imala namjeru popričati s igračima obaju klubova.</p><p>Prvo je razgovarala sa strijelcem jedinog gola 'bilih', <strong>Stankom Jurićem</strong>, koji je za primanje prvog gola okrivio nedostatak koncentracije. </p><p>Ubrzo nakon toga otkrila je:</p><p>- Pozvani su i igrači Dinama, ali eto, nisu bili raspoloženi za gostovanje u studiju. Malo to i čudi s obzirom na rezultat - rekla je Mirta svom tadašnjem sugovorniku <strong>Jošku Španjiću</strong>:</p><p>- Čudi i malo je nekorektno - rekao je Španjić, a Mirta je rekla kako su uvijek u studiju igrači obaju momčadi jer je to profesionalno, no igrači nisu došli, a svi se odazovu neovisno o rezultatu.</p><p>- Vrlo nekorektno, nisam se nadao tome - rekao je Španjić.</p><p>- Dinamo ima obavezu prema nositelju TV prava i to smo uredno ispunili, za razliku od nekih klubova koji često to eskiviraju. Ovdje je riječ o internoj emisiji HNK Hajduk. Uostalom, u Europi je pravilo da se takve stvari poput gostovanja igrača i trenera dogovaraju prije utakmice, a ne da ih se navlači za rukav ispred svlačionice kao da smo na placu. Kolege iz Hajduka će to valjda naučiti s vremenom - rekao nam je <strong>Alen Lesički</strong>, glasnogovornik Dinama te nadodao kako ni na domaćim utakmicama nema razgovora s novinarima osim službenih izjava sukladno uputama HZJZ-a i epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja zaraze korona virusom.</p><p>- Moramo demantirati navode glasnogovornika Dinama koji je izjavio da se igrače potezalo za rukav nakon utakmice. Glasnogovornika Dinama se pitalo želi li da njegovi igrači sudjeluju u Hajdukovoj emisiji na što je on odgovorio: “ne bi ni vi došli u našu emisiju”. Dosadašnja praksa sa svakim gostujućim klubom je bila da se njihovim igračima i trenerima dala prilika za kratak osvrt na utakmicu uz dozvolu press službe ili glasnogovornika gostujućeg kluba, a tom praksom smo se vodili i ovaj put. A priče s placa ostavljamo onima koji se vole spuštati na taj nivo - poručili su iz Odjela za odnose s javnošću HNK Hajduk.</p><p>Razgovor možete poslušati <a href="https://web.facebook.com/hnkhajduk/videos/376014063411146/" target="_blank">OVDJE</a>, a tema nedolaska Dinamovih igrača kreće od 9:00.</p>