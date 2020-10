Miše: Vlašić je majstor! Stoperi me jako brinu, kako primamo...

Golove smo primili nakon loših reakcija naših stopera. Kod prvoga gola Vida je servirao loptu Griezmannu, a kod drugoga, koji je, istina, bio fantastičan, morali su stati bliže Mbappéu, kaže Miše

<p>Šteta, bili smo blizu, s remijem bi nam bilo lakše u nastavku natjecanja, ali ne treba sada žaliti, treba se pripremiti za ono što nas čeka. Ne smijemo izgubiti od Šveđana, i to bi trebalo biti dovoljno za ostanak u elitnoj skupini Lige nacija a treba razmišljati i o zadržavanju statusa jedne od deset najboljih reprezentacija, što nam garantira mjesto među nositeljima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kazao nam je bivši hrvatski reprezentativac i pomoćnik u reprezentaciji <strong>Ante Miše</strong> (53) nakon sinoćnje pobjede Francuske u Maksimiru.</p><p>U najavi susreta Miše je kazao kako bi on u susret krenuo s Modrićem i Kovačićem na mjestu zadnjih veznih igrača, no Dalić je umjesto Kovačića susret započeo s Badeljem.</p><p>- Smatram da nismo izašli s najboljih jedanaest te da je izbornik uvidio tu svoju pogrešku i ispravio je u poluvremenu kada je uveo Kovačića i Brekala umjesto Badelja i Pašalića. Badelj nije odigrao toliko loše, ali s Kovačićem je to bilo puno bolje, a s Pašalićem je probao na desnoj strani koja nije njegova pozicija, vjerojatno je planirao da Pašalić i Brekalo podijele minutažu i da ulaskom u sredinu otvaraju bok Uremoviću... S Kovačićem i Brekalom i preslagivanjem momčadi to je izgledalo puno bolje i s njima smo osjetno podigli igru. </p><p>Pohvalio je Miše igru u početku utakmice.</p><p>- Dosta dobro smo stajali na terenu, čvrsto smo se držali na 30 metara od gola, smanjili prostor za francuske brze igrače. Ali Francuska je u utakmicu ušla s autoritetom Svjetskog prvaka, oni imaju taj luksuz da im u drugom poluvremenu ulaze igrači poput Pogbe ili Girouda, imaju dvije podjednako dobre momčadi i svatko tko uđe radi razliku.</p><p>Za osvajanje bodova protiv Francuza treba odigrati bez greške, a sinoć su im oba gola 'poklonjena'.</p><p>- Oba su gola dali nakon naših pogrešaka, a kod oba me jako brine reakcija stopera. Kod prvoga gola Vida je praktično servirao loptu Griezmannu, a kod drugoga gola, koji je, istina, bio fantastičan, morali su ostati uz Mbappéa kad su vidjeli Pogbinu dugu loptu na bok. Mbappéa je najbrži napadač na svijetu, ali na ovom nivou ne smiješ primati takve golove, moraš osjetiti da ti dolazi iza leđa i stajati uz njega...</p><p>I Hrvatska je imala svoje prilike.</p><p>- Ne znam je li bio penal za nas ili nije, ali i bez njega smo imali nekoliko lijepih prilika. Sjajna je bila akcija Perišića koji je 'prodao' Francuzima svoj specijalitet, 'biciklu', i servirao Pašaliću sjajnu priliku. Pašalić je odlično pucao, ali je i Lloris fenomenalno obranio. O Vlašićevom golu ne treba ni trošiti riječi. To je njegova individualna kvaliteta, rekao bih i majstorstvo, da na onako malo prostora primi loptu lijevom nogom i praktično je u istom trenutku zabije desnom u nebranjeni dio mreže, uz stativu. Fenomenalno... I opet mu je asistirao Brekalo.</p><p><br/> </p><p>Kad se sve zbroji i oduzme, ova listopadska trilogija mogla je proći i puno bolje, ali ima dosta pozitivnih stvari.</p><p>- Po tko zna koji put se pokazalo da su senatori Modrić i Perišić i dalje nositelji igre, da su Vlašić i Brekalo potvrdili kvalitetu i da će u budućnosti njih dvojica biti stožerni igrači reprezentacije te da su Uremović i Bradarić nove snage na koje se i te kako može računati. Ponavljam, žao mi je što sinoć nismo uzeli barem jedan, bod koji smo zaslužili, i s kojim bi nam u nastavku natjecanja bilo kud i kamo lakše, ali imamo kvalitetnu momčad i možemo već u Švedskoj riješiti pitanje ostanka u elitnoj skupini – zaključio je Miše.</p>