<p>Baš mi je žao i tužan sam, mogu samo skinuti kapu dečkima na onome što su pokazali nakon 20. minute i u drugom poluvremenu pogotovo. Pokazali smo borbenost, dominaciju i onda iz jedne šanse izgubimo utakmicu. Nismo zaslužili poraz, ali nadam se da će nam se vratiti, rekao je Zlatko Dalić nakon novog poraza od <strong>Francuske </strong>(1-2).</p><p>Francuzi su nas mogli deklasirati u tih 20 minuta, ali proradilo je nešto u našim igračima i bila je to puno bolja Hrvatska što je naplatila izjednačenjem u 64. minuti (Vlašić). No, u 79. utakmicu je riješio <strong>Mbappe</strong>.</p><p>- Imali smo plan držati ritam cijelu utakmicu i zato sam izvadio Badelja i Pašalića na poluvremenu. U početku smo loše stajali na terenu, bili daleko od igrača i dopustili Francuzima njihovu igru, trebali smo primiti još koji gol. Zašto je Pašalić bio na krilu? Ne, on je bio vezni igrač, sve drugo su gluposti. Igraš i pogineš. Ulaskom Brekala još smo postali opasniji, bili smo bolji. Šteta, ali oni vrijede milijardu i kaznit će te, a Šveđani možda neće. No vidi se razlika od rujna i sada. Već sam rekao, mi sada stvaramo reprezentaciju, nije to ona sa SP-a, nemamo više tu igrača iz Barcelone, Intera, Juventusa... </p><p>Iako je Ćaleta-Car ostavio dobar dojam u prošle dvije utakmice, Dalić je u ovoj počeo s Vidom koji je "zakuhao" prvi gol, a ni za drugi nije posve lišen odgovornosti.</p><p>- Nisam tu pogriješio, Ćaleta je igrao i za Marseille prije. Vida je naš standardan stoper i plan je bio da svaki od njih trojice igra po dvije utakmice. Ne, nije Vida kriv za oba gola, pogledajte malo bolje. I ja sam prvo mislio za drugi, ali kad sam vidio na snimci, promijenio sam mišljenje.</p><p>Hrvatska više ne može do prvog mjesta, pa je cilj sada treće mjesto i ostanak u ovoj diviziji Lige nacija. Dobra je vijest stigla iz Portugala gdje su domaćini s 3-0 pobijedili Švedsku.</p><p>- Da, cilj nam je da ostanemo, ali mi to moramo zaslužiti kroz svoje dobre igre, a ne s drugim rezultatima. Ako nastavimo ovako, a bit ćemo još spremniji, imamo šanse u Švedskoj i protiv Portugala. Igramo velike utakmice i tako stvaramo momčad za ono što hoćemo. Nakon studenog moramo imati jasnu sliku - poručio je izbornik.</p><p>Hoće li tu toj slici biti i dalje igrača koji su po stažu već dugo u reprezentaciji, a ne igraju u klubu, poput <strong>Jedvaja</strong>?</p><p>- Neću govoriti o imenima, ali oni koji ne igraju, ne mogu očekivati pozive jer neki su se sada pokazali da mogu. Bit će borba jer sada imamo širi krug. <strong>Toma Bašić</strong>? Pratimo ga, igra na poziciji gdje je konkurencija najjača, vidjet ćemo za studeni.</p>