Mišić i Baturina pod upitnikom za uzvrat u Grčkoj! Bišćan: 'Svi padaju u drugom poluvremenu'

Sjećanja na poraz (2-1) na Maksimiru još uvijek su svježa, ali Dinamo nema vremena za plakanje i kukanje. Pred zagrebačkom momčadi sutra je uzvratna utakmica 3. pretkola Lige prvaka protiv AEK-a. Utakmicu je najavio trener Igor Bišćan.

- Sve je jasno, čeka nas jako težak izazov. Moramo pobijediti utakmicu, svjesni smo da će to biti vrlo veliki izazov, ali vjerujemo u sebe. Idemo dati maksimum i vjerujem da će to biti dovoljno za pobjedu i prolaz dalje.

Kako biste usporedili gostovanja u Grčkoj kao igrač i sad kao trener?

- Ja sam igrao na drugačijem stadionu. Ali znamo što je stadion tog tipa. Jasno je da će biti pakleno i ekstra vruće obzirom na sve što se događalo.

Hoće li Mišić i Baturina konkurirati za utakmicu?

- Nadamo se da hoće. Imamo sad trening, pa ćemo bolje vidjeti situaciju. Danas je prvi dan kad će jače trenirati. Neće biti većih promjena što se tiče kadra, a što se tiče igre to ćemo još odlučiti, ovisno o igračima na raspolaganju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što ste nakon prve utakmice zaključili, kakva je AEK momčad?

- Prije prošle utakmice me niste pitali ništa o AEK-u, javnost nije bila dovoljno upoznata s kvalitetom te momčadi, a sad je jasno. Oni koji su igrali, rekli su da je to najbolja momčad koju su susreli u pretkolima Lige prvaka.

Kako komentirate utakmicu na Maksimiru?

- Bila su dva različita poluvremena, prvo je bilo na nivou, u drugom su oni izašli čvršći, što je utjecalo na našu igru. Morat ćemo biti na vrhuncu svoje igre. To je kvalitetan protivnik, tvrd, iskusan i sve ono što ste vidjeli.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zdravstveno stanje Martina Baturine?

- Nije u najboljem stanju, nije dugo trenirao, prati ga neka viroza i normalno da se fizički ne osjeća najbolje.

Jeste li vježbali izvođenje jedanaesteraca?

- Mi bismo pristali na jedanaesterce u ovom trenutku, spremni smo na sve.

Kakav tretman očekujete u Grčkoj obzirom na sve što se događalo?

- Očekujem tretman kakav su i oni imali ovdje. A što se tiče tribina, teško je predvidjeti koliko će biti ekstremno, sigurno će biti jako napeto.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatskim klubovima ne ide protiv grčkih, nismo ih dobili već 20 godina.

- Imamo priliku nešto napraviti po tom pitanju, to je nešto drugo. Nije lako, i drugi igraju nogomet i imaju kvalitetu. Ovo bi bio poseban trenutak za to.

Usporedba grčke i hrvatske lige?

- To je malo drugačije, naša je razvojna. Njihova je natjecateljska, njihovi klubovi ulažu puno, konkurencija ih tjera. Navijači žele rezultata. To su manje više reprezentativci, to je klub koji su može priuštiti puno stranaca. Ljudi tamo vole nogomet, navijači žele kvalitetu,. Liga je puna iskusnih igrača koji nisu mogli igrati u ligama petice.

Jeste li analizirali prošlu utakmicu? Zašto je došlo do pada u drugom dijelu?

- Sigurno da smo analizirali. Svaka ekipa pada drugo poluvrijeme, zato postoje zamjene. Analizirajući tu zadnju utakmicu, oni su se nametnuli, koliko se mi nismo uspjeli postaviti kao u prvom poluvremenu - kaže Bišćan i nastavlja

- Ima tu niz faktora, u prijašnjim utakmicama nisam osjetio pad, izuzev superkupa s Hajdukom. Ne mogu reći da smo osjetili pad u Astani, u Puli..

Treba li Dinamo još pojačanja?

- Ne bih više to komentirao, fokus je na utakmici, to smo ustvrdili već odavno, ne želim se na to više vraćati.