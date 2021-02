Ogorčenost sudačkim pogreškama na štetu Rijeke i nervoza zbog samo dvije pobjede (uz jedan remi i dva poraza) u pet proljetnih kola dodatno su potaknuli društvo s Kvarnera da stisne gas u prijelaznom roku.

Damir Mišković je u Dubaiju prebolio koronu, ali ne može preboljeti da njegovu Rijeku zakidaju suci i posljedično stvaraju apatiju i nervozu na Rujevici i u cijelom HNL-u.

Štefulj i Nevistić prodani su u Dinamo, ali ostaju u Rijeci do kraja sezone. Lončar bi mogao otići do kraja prijelaznog roka (zato je i doveden Mudražija), a do petka će još dvojica novih igrača doći među Bijele.

U Rijeku stiže konkurencija Štefulju, crnogorski lijevi bočni Andrija Vukčević (24) koji je prije četiri godine potpisao za Sevillu, a na Kvarner dolazi kao slobodan igrač koji je sezonu i pol igrao u belgijskom Waasland-Beverenu. Dečko je bio mladi reprezentativac Crne Gore.

Dakle jedan mlađi igrač i - jedan glasoviti rutiner: Josip Drmić (28)! Rožmanovu momčad pojačat će poznati napadač švicarske reprezentacije, golgeter koji u dresu Rijeke traži formu i golove koji bi ga odveli na Europsko prvenstvo 2021.

Drmić je igrao za Zürich, Nürnberg, Bayer Leverkusen, Borussiju Mönchengladbach, HSV i Norwich iz kojeg dolazi na posudbu do kraja sezone.

Prošao je sve švicarske selekcije, za A repku igrao na najvećim natjecanjima i u 32 utakmice zabio 10 golova. Vukčević se potpisati ugovor i postati Rijekin igrač, a Drmić do ljeta biti konkurencija Sandru Kulenoviću u vrhu riječkog napada.

Crnogorac je u četvrtak oko podne obavio liječničke preglede, a Švicarac bi u četvrtak navečer, najkasnije petak ujutro, trebao biti u Rijeci pa potpisati za Bijele do kraja sezone.

Drmić za Švicarsku seniorsku reprezentaciju igra od 2012., uključujući i nastupe na dva svjetska prvenstva. Htio je igrati za Hrvatsku, ali...

- Nitko me nije zvao. I zbog toga sam tužan. Rođen i odrastao u Švicarskoj, dajem sve od sebe u tom dresu - izjavio je Drmić.

A navijačima Rijeke posebno bi zanimljiva mogla biti njegova izjava 'Navijam za Hajduk' koju je dao 2014. nakon što je Vatrenima zabio dva gola u 2-2 remiju St. Gallenu.

S druge strane, za Hajduk navija i Franko Andrijašević koji je kapetan, najbolji igrač i najveći ljubimac riječkih navijača. Koji su posebno voljeli i Matu Maleša ili Tončija Gabrića.

Pokaže li Drmić na Rujevici bar 50% onoga što zna, nikoga neće biti briga što je izjavio prije 6-7 godina i za koga navija!