Mišković: Dinamo nije nudio dovoljno za Radeljića, Pjacu bih sutra doveo, a Fruk ruši rekord

Uskoro kreće novi pohod Rijeke na jesen u Europi, ali i obranu duple krune. U svlačionici ima i odlazaka i dolazaka te Radomir Đalović mora pronaći najbolje rješenje do kvalifikacijske utakmice u utorak te početka sezone. I dok se igrači spremaju, predsjednik kluba, Damir Mišković, komentirao je događanja u klubu, a pogotovo moguće transfere.

Igrači HNK Rijeka s navijačima na Korzu proslavili osvajanje prvenstva Hrvatske | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osvrnuo se na Dinamovu ponudu za Stjepana Radeljića te na ponovni dolazak Marka Pjace na Rujevicu.

- Tržište je ponuda i potražnja, nema tu nikakve zle krvi između nas i Dinama. Svatko cijeni svojeg igrača. Kao što Dinamo cijeni svoje, tako i mi cijenimo svoje. Bili smo daleko u financijskom smislu. Mi smatramo da naši igrači vrijede toliko, kao što i oni za svoje igrače imaju stav koliko vrijede. Radeljić je bio najbolji stoper prošle sezone u SHNL-u i zaslužuje veću pažnju u novcu nego što nam se nudilo - rekao je Mišković za Sportske novosti, a o Pjaci rekao:

- Ja bih ga dopeljao sutro ujutro. Kad bi on htio, sigurno bih ga dopeljao. On je igrač.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najsjajniji dijamant riječke svlačionice je Toni Fruk. Podsjetimo, Rijeka je nedavno otkupila 50 posto prava na Fruka od Fiorentine za otprilike četiri milijuna eura te se u klubu nadaju da bi njegov transfer mogao oboriti klupski rekord izlaznih transfera koji drži Andrej Kramarić (devet milijuna eura, Leicester). Ipak, uspjeli su ga zadržati barem za dvomeč s Ludogorecom.

- Očekujem da će pasti Kramarićev rekord. Sigurno! Opet će biti stvar ponude i potražnje, ali imamo zacrtani cilj, a taj dečko to zaslužuje. Za nas bi bilo najprikladnije da postigne novi rekord. Koliko će to točno biti pokazat će tržište, ali i on, i mi kao klub, to zavrjeđujemo. Ipak je Fruk bio najbolji igrač HNL-a protekle sezone - istaknuo je Mišković pa dodao:

- Ima upita, ima, ali sada ne želimo previše ulaziti u to dok se na završi ovih nekoliko europskih kola. Smatramo da bi prodaja Fruka u ovom trenutku bila samodestrukcija, i što se tiče kluba, ali i njega samoga. Ako ga netko želi, htjet će ga i kad odradimo europske kvalifikacije, tamo u drugoj polovici kolovoza. Neće nikuda pobjeći. Sigurno neće otići dok ne odigramo tih nekoliko europskih utakmica, to svi znaju.

Rijeka: Toni Fruk zabija drugi gol za Rijeku u susretu sa Slaven Belupo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rijeka u utorak igra prvu utakmicu protiv Ludogoreca pred svojim navijačima u 20.45, a uzvrat je za tjedan dana u Bugarskoj.