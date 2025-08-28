Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša

Damir Mišković napravio je senzacionalan posao s Rijekom u posljednjih 13 godina, dvaput je osvojio naslov prvaka i pet puta ušao u grupnu fazu europskih natjecanja, no svake godine čekala ga je ista priča. Prodavanje igrača i krpanje budžeta kako bi klub opstao pa je nakon dugog razmišljanja odlučio kako je vrijeme da klub preuzme netko ambiciozan tko će s financijskim sredstvima odvesti Rijeku na novu razinu. I čini se da je hrvatski prvak već dobio novog vlasnika!

Pokretanje videa... 02:08 Rijeka počela pripreme | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Kako pišu Sportske novosti, Mišković je Rijeku prodao američkom milijarderu Billu Foleyju! Ova vijest dolazi samo nekoliko sati uoči utakmice protiv PAOK-a u kojoj Rijeka može osigurati jesen u Europskoj ligi, a službena objava s Rujevice trebala bi biti lansirana u javnost u sljedećih nekoliko dana. Još nije poznato koliku cifru je pospremio dosadašnji gazda Rijeke.

Foleyeva grupacija Black Knight Football prethodnih tjedana pročešljala je poslovanje Rijeke i rad akademije, napravila analizu i ustvrdila kako se u klub isplati ulagati.

Rijeka: Navijači i Igrači Rijeke na Korzu slave osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi čovjek hrvatskog prvaka ranije je isticao kako će klub prodati u ruke čovjeku s renomiranim CV-om i iskustvom, a Foley je upravo takav. Vlasnik je nekoliko sportskih klubova po Europi, Americi i Australiji, a jedan od njegovih klubova je i engleski prvoligaš Bournemouth iz kojeg je baš prije nekoliko dana na Rujevicu došao napadač Daniel William Kwabene Adu-Adjei.

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim toga, gazda je portugalskog Moreirensea, australskog Aucklanda te suvlasnik Lorienta iz Francuske i škotskog Hiberniana. Forbes njegovu imovinu procjenjuje na čak 1,6 milijardi eura vrijednosti.