Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša
Damir Mišković napravio je senzacionalan posao s Rijekom u posljednjih 13 godina, dvaput je osvojio naslov prvaka i pet puta ušao u grupnu fazu europskih natjecanja, no svake godine čekala ga je ista priča. Prodavanje igrača i krpanje budžeta kako bi klub opstao pa je nakon dugog razmišljanja odlučio kako je vrijeme da klub preuzme netko ambiciozan tko će s financijskim sredstvima odvesti Rijeku na novu razinu. I čini se da je hrvatski prvak već dobio novog vlasnika!
Kako pišu Sportske novosti, Mišković je Rijeku prodao američkom milijarderu Billu Foleyju! Ova vijest dolazi samo nekoliko sati uoči utakmice protiv PAOK-a u kojoj Rijeka može osigurati jesen u Europskoj ligi, a službena objava s Rujevice trebala bi biti lansirana u javnost u sljedećih nekoliko dana. Još nije poznato koliku cifru je pospremio dosadašnji gazda Rijeke.
Foleyeva grupacija Black Knight Football prethodnih tjedana pročešljala je poslovanje Rijeke i rad akademije, napravila analizu i ustvrdila kako se u klub isplati ulagati.
Prvi čovjek hrvatskog prvaka ranije je isticao kako će klub prodati u ruke čovjeku s renomiranim CV-om i iskustvom, a Foley je upravo takav. Vlasnik je nekoliko sportskih klubova po Europi, Americi i Australiji, a jedan od njegovih klubova je i engleski prvoligaš Bournemouth iz kojeg je baš prije nekoliko dana na Rujevicu došao napadač Daniel William Kwabene Adu-Adjei.
Osim toga, gazda je portugalskog Moreirensea, australskog Aucklanda te suvlasnik Lorienta iz Francuske i škotskog Hiberniana. Forbes njegovu imovinu procjenjuje na čak 1,6 milijardi eura vrijednosti.
