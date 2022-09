Rijeka ispustila Keka! Mišković otkrio: Sve smo već dogovorili s trenerom pa je dobio koronu

Serse Cosmi (64) rijetko se gdje zadržava duže od godinu dana, ali Rijeka nije u situaciji da si u ovome trenutku može priuštiti pogled tako 'daleko' unaprijed. Na Kvarneru je počela era dinamitnog trenera iz Umbrije koji je, već gledajući prvi trening, snimio manjak kohezije i višak ležernosti kao temeljne probleme ove momčadi.

Pa će društvo od sutra u karantenu do subotnje utakmice s Osijekom (Rujevica, 18:30), a danas se igrači mogu inicijalno dokazati na zatvorenom oglednom dvoboju s jednim protivnikom iz susjedstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Serse Cosmi u Rijeci

U moru izjava koje je Cosmi dao na svojoj prvoj riječkoj press-konferenciji neke su ostale po strani, baš kao i istup predsjednika Miškovića na lokalnoj radio postaji dva sata prije toga te dolazak zadnjeg veznog Damjana Pavlovića iz Standarda iz Liegea.

Cosmi je u svom prvom medijskom istupu istaknuo punu solidarnost s Tadićem i Budicinom:

- Ova naša profesija, taj trenerski posao... To je prokleta profesija. I ja sam siguran da su moji prethodnici dali sve od sebe kao što ću i ja davati svojih 100% za Rijeku ama baš svaki dan. Nije ovo posao u kojem ti igračka prošlost jamči da ćeš biti dobar trener. Vidim tendenciju da sve više mladih trenera odmah u ruke dobiju prve momčadi velikih klubova i na mislim da je to dobar trend - pričao je novi šef, a off the record podvukao stav koji jako puno govori o tome kako zapravo gleda na taj sport koji mu je 'zarobio' dušu i srce još prije nego je sjeo u školske klupe:

- Najljepši i najbolji je ulični nogomet. Onaj koji se igra na improviziranim terenima, po kvartovima i livadama. Tu se rađaju igrači. Jer to je nogomet i pun vica i tehnike, a istodobno te čeliči za duele s većima i jačima - rekao je čovjek iz naroda, Serse Cosmi.

Rijeka je danas predstavila i mladog Belgijanca srpskog podrijetla te mladog srpskog reprezentativca, 21-godišnjeg Damjana Pavlovića.

Dečko nam je en passant, na marginama 'Cosmi daya', rekao da je u punom treningu i odmah spreman uskočiti u vatru, a lijepo je bilo čuti da je klub doveo igrača koji sam za sebe ne kaže da je 'desetka' ili 'box to box', da se 'najbolje osjeća bliže protivničkom golu' nego je jasno i glasno rekao: Ja sam zadnji vezni, igram ispred obrane kao korektor veznog reda.

U mikrofon klupske TV je pak podvukao:

- Uvjeti za rad su savršeni, a grad predivan. Idemo raditi. Dojmovi su, dakle, super, sve je odlično. Naravno, znamo da trenutačno situacija nije kakvu želimo, ali.... Možemo samo ići na bolje. Zna se dogoditi pad u momčadima, ali na nama je da se: popnemo visoko.

A to visoko, to je: plasman u Europu i što dalje u kupu. Dakle, kao svake godine! Ovaj očajno loš start nije promijenio Miškovićevu ambiciju ni za pola posto.

- Ambicije su iste kao i uvijek. Ja vam tvrdim da ovi igrači to mogu i da sad imaju trenera s kojim to mogu, a onda... Bože moj, vidjet ćemo jesam li u pravu ili ne - pričao je predsjednik Rijeke i dopredsjednik HNS-a Damir Mišković u eter Radio Rijeke.

- Cosmi je veliko ime s velikim znanjem i iskustvom, na njemu je da nas vrati na mjesto na kojemu trebamo biti. Sretan sam i zadovoljan, čovjek je pun volje i energije. Znamo da je strog, pozitivan i energičan trener. Imali smo dogovorenog trenera kada je završila sezona, nakon što je Tomić otišao odmah smo krenuli u potragu za novim imenom. Ne smijem reći njegovo ime, jer nije prikladno, on je već dogovorio stručni stožer - pričao je Mišković.

- Nažalost, dan prije početka priprema on se razbolio (korona, nap.a.), mislili smo da će oporavak trajati kraće, pa smo odugovlačili, otegnulo se sve na tri, četiri tjedna pa smo odlučili da s momčadi nastavi raditi stručni stožer koji je on odabrao, Tadić i Budicin. Stalno se govori da nikada nismo dali priliku domaćim trenerima. Evo, dobili su šansu. Odluka je moja i ako je netko krivac za ovakav izbor, onda sam to - ja! Oni su obojica klupski vojnici, mogu se vratiti u klub kada god žele, ali nažalost nije išlo. To se vidi po svemu, po rezultatima i svemu ostalom. Još jednom hvala Tadiću i Budicinu, a mi idemo dalje s novim trenerom.

Trener koji je trebao preuzeti Rijeku je Matjaž Kek, jedan od najpametnijih ljudi koji možete zamisliti, ali i on je već bio uhvaćen u pregovaračku Miškovićevu mrežu. Dok se nije ispriječio virus.

Miškoviću je realna procjena dio dnevne poslovne strategije, ali ima i optimizam usađen u DNK. No čak ni on nije mogao naći više od jednog pozitivnog segmenta u dosadašnjem dijelu sezone.

- Jedina pozitivna stvar ova dva mjeseca bili su navijači i zamolio bi ih da daju potporu novom treneru i igračima iako prema prikazanom oni to nisu zaslužili. Roster je dobar, samo neke stvari treba posložiti u glavama.

Presidente se osvrnuo na stručnu politiku i budućnost kluba u tom smislu te, unatoč novinarskom inzistiranju da se ocrni rad dojučerašnjeg sp.dir. Palikuče, ostao gospodin kada priča o ljudima s kojima je surađivao:

- Sportski direktor je Srećko Juričić, koji se u ovih desetak godina pokazao kao najbolje rješenje. On zna posao i imat će pomoć koju bude trebao, koju zatraži. A Palikuča: nije bio promašaj. Palikuča je odradio svoj posao, bio je jako vrijedan, ima svoj sistem rada, ali ni jedan potez nije mogao sam povući. Da je došao trener s kojim smo se dogovorili, Palikuča bi još uvijek bio sportski direktor! - misli presidente.

- Igrači koji su došli su dobri, pa nisu došli iz pete lige. Ne mislim da je odrađen loš prijelazni rok, ovi igrači su odlični za Rijeku, a zašto se nisu posložili, ne znam. Možda sam u krivu, vrijeme će pokazati. Budžet je isti kao prošle sezone, ponavljam nije bio problem u prijelaznom roku. To su igrači koji su igrali u ozbiljnim ligama, ne vjerujem da su preko noći izgubili snagu i znanje. Treneri nisu uspjeli pripremiti momčad, to je trenerski posao u koji se ne miješam. Ali trenere sam postavio ja pa zato ponavljam, ako tražimo krivce za ovaj loš start: ja sam krivac! Okay?

Prije tjedan dana 'Pogriješili smo' je javno i glasno rekao Juričić, misleći na klub kao cjelinu. Mišković je stvar korigirao još jasnijim i glasnijim 'Ako tražite odgovorne i krivce onda sve svalite na moja leđa' pa onda poslao jasnu i glasnu podršku igračima:

- Svi treneri dosad su mi došli s imenima igrača na koje ne računaju. Rožman je maknuo četvoricu, ako tako procijeni normalno da i Cosmi to može napraviti. Jednog, dvojicu ili desetoricu! Što se dogodilo Rožmanu? Ništa. Nitko im se ne miješa u posao i na kraju dana oni su odgovorni za svoje odluke. Cosmi je tu da radi i Rijeku vrati na mjesto na kojem treba biti. A to je: u vrhu hrvatskog nogometa - zaključio je Damir Mišković ponovivši kako je deal s izraelskim investitorima moguć, ali nije sve gotovo samo zato što se on i Avram Grant tu i tamo nađu na večeri u Dubaiju ili Opatiji.

Predsjednik je opet našao trenera, nekako... Na svoju sliku i priliku. Jedini neupitni, a baš tihi autoritet u ovih više od 10 godina bio je Igor Bišćan. Frajer koji ne treba dizati glas da bi ga se slušalo.

Klub i momčad sad su u rukama dueta Mišković-Cosmi. Zajedno imaju debelo preko 100 godina, ali obojica su karakterom i energijom hodajući vulkani.

Naravno, iako je Jose Mourinho za Cosmija rekao da je 'trenerski čarobnjak Merlin' ipak nitko nema čarobni štapić, za sve treba vremena i jako puna rada. No vrijeme mlakih tipova i konfuzije u Rijeci je prošlo. Počela je era u kojoj će igrači u Rijeci ili preuzeti odgovornost ili će postati - bivši igrači Rijeke.

Najčitaniji članci