Mišković: Pa ovo je sramota, ne mogu doći k sebi. Ogorčen sam na Jakirovića i na Dinamo...

Rijeka u četvrtak igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Lillea. Cijeli klub razmišljao je samo o francuskom velikanu, sve je bilo podređeno toj utakmici, a onda šok. Sergej Jakirović je, nedugo nakon što je smijenjen Igor Bišćan, postao novi trener Dinama!

Ta informacija šokirala je navijače Rijeke, ali i samog predsjednika Damira Miškovića.

- Ne mogu još doći k sebi! Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota. Tako se ne ponašaju ljudi iz sporta, ljudi koji drže do klubova. Ogorčen sam i na Jakirovića i na Dinamo - rekao nam je ljutiti Mišković.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Mišković je zbog ove izvanredne situacije sjeo u automobil i s Paga, gdje je bio na odmoru, krenuo za Rijeku. Sportski direktor Darko Raić-Sudar je bio na pola puta do Pule, a onda se i on vratio nazad na Rujevicu kada je doznao vijest o odlasku Jakirovića.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U 15.15 sati, nakon što su već svi portali objavili da je Jakirović novi trener Dinama. Tada me je on nazvao, a Dinamo me uopće nije nazvao. Znate, Jakirović ima važeći ugovor s Rijekom, još ga nismo raskinuli. Naravno da postoji klauzula po kojoj Jakirović može raskinuti ugovor, to uopće nije sporno, ali način na koji je sve to napravljeno ostavlja me u nevjerici - kaže Mišković.

Cijela situacija itekako je potresla Riječane. Nitko nije mogao niti pomisliti da će ostati bez trenera tri dana uoči dvoboja protiv Lillea koji bi mogao odrediti europsku sezonu. Riječano su ionako bili autsajder, ali ovako je misija postala nemoguća. Još nije poznato tko će naslijediti Jakirovića, a ako ne pronađu novo ime do četvrtka, tada će na klupu sjesti sportski direktor Darko Raić Sudar.