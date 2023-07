Mišković presjekao: Jakirović ostaje u Rijeci, to je sva priča

Zainteresiran sam, naravno, ali imamo prepreku što ja imam ugovor s Rijekom na još dvije godine i potrebno je platiti odštetu i osim toga ja sam u Rijeci zadovoljan, rekao je Sergej Jakirović za BiH medije prije koji dan.

Susjedi su se rastali s Farukom Hadžibegićem pa se Jakirovićeva izjava odnosila na temu: Trener Rijeke je favorit za mjesto izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Jakiroviću je posebno laskala činjenice što su, kako se javlja iz Sarajeva, po prvi puta predstavnici sva tri naroda u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine jednoglasni u izboru imena novog izbornika.

Navijačima Rijeke je posebno digla živac činjenica što stručnjak koji im je preporodio momčad te kojeg iznimno cijene i kao čovjeka i kao trenera, nije odmah otklonio mogućnost da odmah postane izbornik BiH.

Svakome je jasna njegova želja da jednoga dana vodi reprezentaciju, ali nitko ne može imati razumijevanja za neizvjesnost što se tiče šefa struke 15-ak dana prije početka sezone. Prošao je dan, dva, tri, četiri... Nikakve nove, nikakve konačne informacije ili izjave nisu dolazile i počela se stvarati atmosfera koja neizvjesnosti koja nikako ne može biti dobra za klub.

I, kako to obično biva, stvar se razvlačila dok Damir Mišković nije odlučio da je toga dosta. Predsjednik je presjekao:

- Nema tu nikakve priče. Sve stane u jednu rečenicu: Sergej Jakirović je trener Rijeke, želi ostati trener Rijeke i ostat će trener Rijeke. To je sve - rekao nam je predsjednik te još samo dodao:

- Normalno je da mu godi interes reprezentacije, to je posve razumljivo i dokaz je njegovog dobrog rada u klubu, ali on želi nastaviti raditi svoj posao u Rijeci i tako će i biti. I to je sva priča - rekao je predsjednik.

I gotovo. The end.

'Čast je da me se spominje'

Jakirović? I trener od čijeg su odlaska (očigledno bez razloga) navijači strahovali, rekao je svoje:

- Najbitnija stvar u cijeloj priči jest da sam ja: trener Rijeke! Pripremamo se za novu sezonu, čeka nas puno izazova i jedino smo na to koncentrirani. Ja sam uvijek dostupan medijima i tu su neke moje izjave možda pomalo izvučene iz konteksta jer vidim da se dosta piše o tome - kaže Jakirović.

- Izjavio sam ono što sam i prije nekoliko godina govorio i kao što ću uvijek reći, izbornički posao je nešto što je čast za svakog trenera da se spominje u tom kontekstu. Isto tako i ovoga puta sam u medijima istaknuo da sam u Rijeci zadovoljan, da se ovdje dobro osjećam i nastavljamo zacrtanim putem. S obzirom na razne natpise želio sam se javno očitovati i reći da na čelu Rijeke krećem u novu sezonu - izjavio je šef riječke struke.