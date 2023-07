Zna da će mu prodati najbolje igrače, ali ne kuka nego rinta: Nek smo zdravi i ja zadovoljan

Ako postoje neka imena koje navijačima Rijeke daju mir u pogledu prema sljedećoj sezoni onda su to, ne mladići koji sprintaju travnjakom nego mladići koji vode klub i momčad.

Kad ti klub vodi Damir Mišković, a momčad Sergej Jakirović onda imaš dva jamstva: klub će biti jači od svih problema i prepreka, stabilan i pun optimizma, a momčad će ti biti uigrana, fizički spremna i puna kohezije.

Dok se čeka na izlazne transfere Matije Frigana te vjerojatno i bar ponekog iz kvarteta Labrović, Selahi, Vukčević, Ampem... Profa Jakir, čak i sa laskavim interesom iz BiH koja ga želi za izbornika, 100% fokusiran na Rijeku ne 'kmeči' oko skorog gubitka prošlosezonskih vedeta nego rinta i dizajnira Rijeku koja će se boriti za vrh HNL-a.

U nedjelju je momčadi dao jedan slobodan dan, da dođu do zraka. Sebi nije. On će do Ljubljane, pogledati oglednu utakmicu Olimpija - Hajduk, a usput se i podružiti s Goranom Boromisom koji, kao sportski direktor 'zmajčeka', čuda radi (bez ijednog eura odštete stvorio je momčad koja je uzela duplu krunu, nakon pola desetljeća se vratila na vrh slovenskog nogometa'.

Sjajni Ivanović, Ampem, Liber...

Rijeka je u subotu u svojoj pripremnoj utakmici totalno nadigrala i s 3-0 pobijedila ljubljanski Bravo. Strijelci Obregon te Ivanović i Ampem iz penala.

Obregon - vrlo dobar, Ivanović - sjajan, Liber - odličan, Ampem - standardno izvrstan, momčadske izvedbe - sve bolje. Svježina i lakoća kretanja će doći, a kad je na klupi Jakirović: automatizmi u igri i faza obrane sa sudjelovanjem svih 11 igrača se podrazumijevaju. Ako netko bude šetao neće ga biti, ne u startnih 11 nego ni u svlačionici prve momčadi.

- Dobra utakmica, bili smo baš rastrčani, posebno s obzirom na treninge dan ranije koji su bili izrazito zahtjevni. Dečki su dali sve od sebe, pritiskali protivnika koliko je to moguće i koliko su u stanju u ovoj fazi priprema. Izradili su i nekoliko dobrih, lijepih akcija. U prvom smo poluvremenu zasluženo poveli i imali još jednu-dvije jako dobre prigode. U nastavku protivnicima nismo dali da ništa naprave, baš smo ih jako stisli pa su golovi, oba iz jedanaesteraca, došli zasluženo, a uz to je bio još niz dobrih akcija - govorio je Sergej Jakirović nakon utakmice.

Mitrović, Dilaver i Djouahra odmarali

- Zadovoljan sam jer stvarno smo zaslužili tu pobjedu, a najzadovoljniji sam što se nitko nije ozlijedio. To je u ovom trenutku najvažnije. Imamo nekoliko rovitih pa smo malo i prevenirali, odmorili neke igrače.

Još nije vrijeme za dizanje noge s gasa što se pripremnih opterećenja tiče.

- Igrači su 'teški', ali to je očekivano. U trećem smo tjednu priprema, a taj je uvijek najteži. Bitno je da nema ozljeda i da svi dobiju pravu minutažu. Pašalić i Ilinković imaju određenih problema, ostalo smo riješili prevencijom tj. odmorom Mitrovića, Dilavera i Djouahre. Sve u svemu, prezadovoljan sam odrađenim poslom - rekao je 'Profa' Jakirović.

Još Čukarički, Koper i Belupo

On svoje radi dokazano dobro, a sad polako stiže vrijeme za: postupne prodaje onih koje se misli prodati pa, uzročno-posljedično, dovesti još pokoje novo ime i što brže definitivno zaokružiti kadar za 2023/24-u. Jako će brzo (za 20 dana) doći prva službena HNL i KL iskušenja.

Rijeka će prije povratka iz Kranjske Gore odigrati još dvije ogledne utakmice: u utorak 4. srpnja s beogradskim Čukaričkom (treća momčad Srbije), a na dan povratka (7. srpnja) sa slovenskim Koprom. U subotu 15.07. na Rujevici je generalka s Belupom pa završnih tjedan dana priprema u svom kampu i ... Početak nove sezone!