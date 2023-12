Mišković: Zdravlje, naslov i kup! Sopić: Što želim u novoj godini? Pa da budemo prvaci, normalno

Veliki klub s Kvarnera se nakon četiri godine vratio tradiciji održavanja 'Noći HNK Rijeka' uoči Božićnih blagdana i novogodišnjih slavlja tj. zimskog odmora.

Održano je nekoliko govora s pozornice u dvorani Hotela Neboder, ali najinteresantnije izjave, on i off the record padale su na margini uživanja u dobrom društvu, jelu i piću.

'Bijeli' su vrlo blizu jednom jakom pojačanju na poziciji zadnjeg veznog čije ime još nije za javnu 'upotrebu', a najzanimljivije dojmove, želje i planove u kamere klupske televizije rekli su prvi čovjek kluba i glavni trener prve momčadi.

Za početak, Željko Sopić:

- Pretpostavljao sam kakav je Rijeka klub, ali sad kad sam tu... Realnost je nadišla pretpostavke i očekivanja. Hrvatski nogometni klub Rijeka je tip-top posložen klub. Nema tu neke velike razlike između Rijeke i europskih klubova. Publika je fenomenalna, grad je super. Dečki u momčadi su super. Okay, ja bi volio malo manje kiše, ali nije moj posao radijska emisija s glazbenim željama. Rijeka je: super.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sopić je, baš kao i predsjednik Mišković, itekako zadovoljan učinjenim u svoja četiri kvarnerska mjeseca.

- Moramo biti svjesni da kad se radi s mladim igračima onda će biti oscilacija. Svjestan sam ja toga. Ne bojimo se nikoga. Kad smo zdravi. Kad nam fali par igrača to nije ista pjesma i nisam ja jedini koji će to reći. Ja se prije svega nadam da ćemo biti zdravi. Jer, kako često kažem: ne igraju najbolji nego najzdraviji. Nadam se i da ćemo s pobjedom završiti ovu polusezonu pa da se dečki dobro odmore s obiteljima za Božić i Novu godinu, onda se dobro spremiti za nastavak sezone, a prva nas utakmica s Goricom čeka već 24. siječnja, ona prvenstvena tekma odgođena zbog europskog gostovanja na Farskim otocima.

Želja za 2024.?

- Pa da budemo prvaci! Vrlo jednostavno, nema se tu šta puno pričati. Ja sam uvijek direktan i govorim ono što mislim. Znamo mi da smo deficitarni na nekim pozicijama. Pokušat ćemo dovesti neke igrače. Ovo je kapitalizam, vlada novac. Znamo da našem predsjedniku nije lako zatvarati budžet, ali... Imamo mladu i potentnu ekipu koja gaji napadački nogomet. Porazi nas tek okrznu. Znamo da smo na pravom putu i svim silama grabimo naprijed - rekao je Sopić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Damir Mišković još uvijek ne može izaći iz kuće, a da ga u prvih 20 metara netko ne pita za: povratak na Kantridu.

- Nova Kantrida je realan projekt. Što se mene tiče. A Grad i država imaju puno papirologije za obaviti. Za investitore ne treba brinuti - kaže predsjednik pa svoju novogodišnju želju ističe gotovo identično kao i njegov trener:

- Prva i osnovna želja za sljedeću godinu je da budemo svi živi i zdravi i da zajedno navijamo. Sigurno da bih htio naslov, definitivno! I kup. Uvijek si postavim visoku letvicu pa ćemo vidjet kako će to izgledati na kraju - rekao je predsjednik Damir Mišković za HNK Rijeka TV.

Naslov i kup, ne kao imperativ nego kao želja i san. I predsjednikov i trenerov.

Najmilozvučnija moguća glazba za riječke navijačke uši.