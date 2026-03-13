Obavijesti

Miškovićeva rečenica govori sve o ovoj Rijeci. A veliki miljenik navijača mogao bi se vratiti!

Piše Josip Tolić,
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka unatoč porazu od 2-1 protiv Strasbourga pokazala zube! Skauti iz cijele Europe pratili Tonija Fruka i ekipu. Uz Dalića, i trener šampionske generacije opet ima rezervirano mjesto

Malo tko može slaviti poraz u nogometu, no dojam je da je Rijeka protiv Strasbourga, unatoč zaostatku 2-1, odigrala vrlo dobru utakmicu, mogla je u završnici utakmice i do potpunog preokreta. Ante Majstorović zabio je prvijenac, prijetili su u finišu i Duje Čop i Toni Fruk, a Francuzi žestoko slavili pobjedu pred 200-tinjak navijača u kavezu Rujevice.

