Rijeka unatoč porazu od 2-1 protiv Strasbourga pokazala zube! Skauti iz cijele Europe pratili Tonija Fruka i ekipu. Uz Dalića, i trener šampionske generacije opet ima rezervirano mjesto
IZA KULISA STRASBOURGA PLUS+
Miškovićeva rečenica govori sve o ovoj Rijeci. A veliki miljenik navijača mogao bi se vratiti!
Čitanje članka: 2 min
Malo tko može slaviti poraz u nogometu, no dojam je da je Rijeka protiv Strasbourga, unatoč zaostatku 2-1, odigrala vrlo dobru utakmicu, mogla je u završnici utakmice i do potpunog preokreta. Ante Majstorović zabio je prvijenac, prijetili su u finišu i Duje Čop i Toni Fruk, a Francuzi žestoko slavili pobjedu pred 200-tinjak navijača u kavezu Rujevice.
