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STIŽE U DINAMO

Mislav Oršić napustio je Pafos

Piše Josip Tolić,
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Mislav Oršić napustio je Pafos
Foto: Pafos FC

Oršić je slobodan i pred povratkom u Dinamo! Nakon ciparskog uspjeha s Pafosom, gdje je osvojio povijesni naslov i kup, opet stiže kao pojačanje

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Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najvećih junaka novije povijesti Dinama, Mislav Oršić (33), ponovno je slobodan igrač. Nakon godinu i pol dana provedenih na Cipru, Oršić je napustio Pafos FC s kojim je ispisao klupsku povijest. Idućih bi ga dana kao novog igrača trebao objaviti Dinamo.

S Oršićem u momčadi, Pafos je osigurao prvi, povijesni naslov prvaka Cipra, a tome je dodao i trofej u nacionalnom kupu. Također je bio važan kotačić u europskim pohodima kluba. Iz kluba nisu štedjeli na pohvalama prilikom oproštaja.

"Igrač izvanredne karijere na najvišoj razini i hrvatski reprezentativac, Oršić je donio iskustvo, vodstvo i karakter u svlačionicu, zasluživši poštovanje svih u klubu", navode iz Pafosa.

Nakon neuspješne epizode u Engleskoj i Turskoj, ciparska avantura pokazala se kao pun pogodak koji ga je vratio u formu, u 68 utakmica zabio je osam golova i 17 puta asistirao. Navijači Dinama nadaju se da će sa starom formom nastaviti i u Zagrebu. 

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