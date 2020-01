'Mislili smo da je utakmica gotova u posljednjoj četvrtini'

Dobro da se ovo dogodilo i da smo unatoč tome dobili utakmicu. Dobro ćemo je izanalizirati. Dogodio nam se pad koncentracije misleći da je utakmica gotova i riješena, a u sportu toga nema, rekao je izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak nakon pobjede nad Crnom Gorom 11-10.

Ta tri boda osigurala su nam prvo mjesto i direktan prolazak u četvrtfinale, ali do njih smo došli teškom mukom iako se tako nije činilo nakon nakon prve tri dionice. U posljednju četvrtinu smo ušli s vodstvom od 10-5 i pobjeda je već bila u džepu, no upali smo u neku tešku crnu 'rupetinu' koja nam je skoro pokvarila kraj.

Foto: HVS

- Ovo nam je jedna dobra opomena da nema završene utakmice dok sudac ne označi kraj. Ja sam to i rekao igračima na sastanku, krajnji fokus nam mora biti pobjeda nakon ukupne 32 minute igre. Ipak, dojam ne može pokvariti one odlične tri četvrtine utakmice i to je pravi put Hrvatske reprezentacije. Dobili smo utakmicu, prvi cilj je ostvaren, idemo dalje – zaključio je Ivica Tucak.

E te prve tri četvrtine... Hrvatska je igrala kao u transu. Obrana granitna i čvrsta, a napad eksplozivan i efikasan. U drugoj i trećoj četvrtini smo im utrpali čak osam golova. Ta završnica je malo pokvarila ukupan dojam, ali bolje da je i dojam nego pobjedu koju smo jedva iščupali.

Kapetan Andro Bušlje zabio je jedan gol, ali zato je imao sjajnu rolu u obrani. Igrao je baš onako kapetanski Barem do posljednje četvrtine u kojoj je i on zablokirao, kao i njegovi suigrači.

Foto: HVS

- U posljednjoj četvrtini pomislili smo da je utakmica gotova, da samo još treba proći tih posljednjih osam minuta. No ekipa Crne Gore je pokazala da se sve može stići kada se grize do kraja, pa tako i pet razlike protiv nas. Na svu sreću, na kraju smo zabili i taj pobjednički gol i ostvarili naš primarni cilj, a to je prvo mjesto u skupini i preskakanje osmine finala – rekao je kapetan reprezentacije Andro Bušlje.

Foto: HVS

Kada se sve pogleda, pobjeda i četvrtfinale su u džepu i to je najbitnije u ovome trenutku. A ako pogledamo samo prve tri četvrtine, Hrvatska je bila nevjerojatna. E ta igra bi nam mogla biti nit vodilja za nastavak natjecanja, nit koja bi nas mogla odvesti u pohod na medalju. A obzirom na pokazanu igru i snagu, naši vaterpolisti to itekako zaslužuju...

Hrvatska za dva dana igra protiv Slovačke u utakmici koja će biti prestiž, a Njemačka igra protiv Crne Gore. To je susret koji će odlučivati o drugom putniku u eliminacijsku fazu.

U četvrtfinalu u srijedu igrat ćemo protiv boljega iz dvoboja između trećeplasiranog u skupini B (Rusija i Nizozemska) te drugoplasiranog iz skupine D (Grčka ili Gruzija), što će reći - vrlo vjerojatno čeka nas meč protiv Grčke.